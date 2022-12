Mais de 100 testes foram realizados pela SMS na abertura da Campanha do Dezembro Vermelho

Mais de 100 pessoas realizaram exames e testes rápidos durante a ação do Dezembro Vermelho realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, na quinta-feira (01), no ambulatório da Coordenação de Assistência Social e Saúde (Cass) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). A programação no Dia Mundial da Luta contra HIV/Aids marcou a abertura dos trabalhos que deverão ser intensificados ao longo do mês no SAE Grande Terceiro e SAE Norte e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) onde são ofertados os exames e testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C. Na UFMT, os participantes assinaram o Termo de Consentimento para efetuarem os procedimentos e manifestaram surpresa quanto à rapidez do exame e resultado.

“Não tivemos casos positivados para HIV durante essa iniciativa, só dois casos para sífilis que já foram encaminhados para tratamento. A maioria era de jovens, muito jovem eu diria, porque são nascidos no início do ano 2.000 e percebemos que ainda tem pouco conhecimento e até desconhece o exame, que é simples e rápido. Perguntavam se o resultado era assim mesmo na hora, se iriam levar na hora, como era feito. Foi uma ação proveitosa e esclarecedora, que teve boa aceitação do público”, destacou a coordenadora de Programa IST/AIDS e Hepatites Virais da SMS, Mariella Padilha.

Qualquer pessoa interessada em realizar os testes para HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C pode procurar um dos SAE, Grande Terceiro e Norte ou a UBS mais próxima. O SAE conta com equipe multidisciplinar para acompanhamento dos casos, sendo profissionais das áreas da psicologia, nutrição, assistência social, infectologista, enfermagem, odontologia e farmácia. Por ser referência no atendimento, a demanda dos positivados nas UBS são encaminhadas para o SAE. Atualmente são 4.204 casos de HIV/AIDS em acompanhamento nos SAE, em Cuiabá.

Outras ações pertinentes ao Dezembro Vermelho acontecerão este mês para que as pessoas se atentem para o assunto. No dia 07 terá distribuição de kits no Centro de Especialidades Médica (CEM), e nas Policlínicas do Planalto, Coxipó, Pedra 90, UPA Verdão, UPA Morado do Ouro e UPA Pascoal Ramos.

No Centro Político Administrativo, dentro da primeira quinzena de dezembro (data a ser definida) será disponibilizado orientações e Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), que é uma medicação preparatória contra HIV. A profilaxia também é ofertada no Serviço de Atendimento Especializado (SAE) Grande Terceiro e SAE Norte (anexo a clínica da família).

O Ministério da Saúde liberou a Profilaxia (PrEP) de risco à infecção pelo HIV para pessoas a partir dos 15 anos, no caso adolescentes a partir dessa idade e com peso corporal igual ou maior a 35 kg, que apresentem potencial risco para infecção por via sexual pelo HIV.