Mais de 100 veículos são abordados em ação integrada pré-Carnaval na MT-215

Mais de 100 veículos foram abordados na ação pré-Carnaval realizada na quinta-feira (20.2), na MT-251, estrada de Cuiabá sentido ao município de Chapada dos Guimarães.

Foram realizadas abordagens com orientações de educação para o trânsito e de fiscalização, para verificar as condições dos condutores e dos veículos que trafegavam pelo local.

Equipe da Coordenadoria de Ações Educativas do Detran-MT orientou os condutores quanto à importância de não falar/manusear o celular enquanto dirige, não dirigir após fazer uso de bebida alcoólica, respeito ao limite de velocidade da via, entre outras normas essenciais para um trânsito mais seguro.

Na abordagem, os condutores tiveram a oportunidade de assistir a um vídeo educativo sobre a importância de todos os ocupantes do veículo usarem o cinto de segurança. A engenheira agrícola Maria José Arfeli foi uma das condutoras abordadas.

“Acho que toda ação que educa e faz com que as pessoas compreendam sua responsabilidade no trânsito é importante. Ainda mais próximo ao Carnaval, faz todo sentido, por tudo que vemos nessa época do ano, de acidentes nas rodovias, de mortes, então, é de suma importância esse trabalho educativo”, disse.

A diretora de Fiscalização e Educação para o Trânsito, Adriana Carnevale, destacou a importância da ação educativa do Detran.

“Estamos iniciando as ações educativas de pré-Carnaval 2025 abordando os condutores que trafegam pela MT-251, estrada para Chapada dos Guimarães, um dos municípios mais procurados durante o Carnaval. Reforçamos orientações para uma condução segura no trânsito, de atenção e obediência a sinalização das vias, uso de dispositivos de segurança no transporte de crianças, cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo e, principalmente, para não dirigir sob efeito de álcool e demais substâncias psicoativas”.

Também presentes na ação, policiais militares do Batalhão de Trânsito realizaram abordagem de fiscalização verificando as condições dos condutores e dos veículos que trafegavam pelo local, documentação e equipamentos obrigatórios dos veículos, e também testes com etilômetros para verificar possível índice de alcoolemia.

O comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, tenente-coronel PM Fábio Ricas, falou sobre a ação integrada pré-Carnaval.

“O Carnaval é um período festivo e as pessoas devem redobrar a atenção às regras de trânsito para realizar uma viagem tranquila, com segurança e sem transtornos. Nessa ação integrada, o Batalhão de Trânsito realizou abordagem aos veículos, verificando os condutores, intensificando a fiscalização para prevenir o cometimento de infrações que atrapalham a segurança no trânsito e garantir uma segurança pública para todos”, falou.

Também participaram da ação o Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Secretaria de Segurança Pública (Sesp-MT) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

