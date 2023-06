Mais de 1000 líderes comunitários de MT participaram de encontro promovido pelo Governo do Estado

Mais de mil lideranças comunitárias da Baixada Cuiabana participaram, nesta quarta-feira (07), de um encontro com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, e com a primeira-dama do Estado, Virgínia Mendes, em comemoração ao Dia Estadual do Líder Comunitário, celebrado no dia 2 de junho. O evento também faz parte do programa SER Família Solidário, pensado pela primeira-dama.

O governador Mauro Mendes parabenizou cada um dos líderes comunitários presentes pelo papel desempenhado, de representar, de forma voluntária, todas as comunidades de diversas cidades de Mato Grosso. Mendes destacou que os líderes comunitários podem sempre contar com o Governo do Estado.

“Eu fico muito feliz em saber que a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, através da Secretaria Adjunta de Ações Comunitárias, têm estabelecido uma boa reivindicação, nós temos conseguido fazer boas parcerias com os presidentes de bairros para atender, principalmente, a área social, com a nossa secretária Grasi e com a Virginia”, ressaltou.

A primeira-dama Virginia Mendes fez questão de prestigiar o evento com as lideranças comunitárias e reconheceu a importância do encontro. “Esse encontro é muito importante, porque a proximidade do Governo do Estado com os líderes comunitários é fundamental para que os resultados cheguem até a população. São eles, voluntários das comunidades, que estão diretamente ligados a tudo o que acontece. Este dia confirma o espaço, vez e voz de homens e mulheres que estão à disposição da população. De coração agradeço o secretário adjunto Édio, pela habilidade com que ele tem desempenhado sua função, a secretária Grasi Bugalho e toda sua equipe, minha equipe na Unaf e especialmente cada liderança presente, pessoas que vieram de longe, nossa gratidão”, disse Virginia.

Em sua fala, a secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, Grasi Bugalho, apresentou os projetos e programas da secretaria e enalteceu o papel do líder comunitário. “É preciso ressaltar a importância do movimento comunitários, dos líderes das mais diversas áreas, o quanto eles são importantes para a sociedade, o quanto o trabalho deles é significativo. Este evento é um reconhecimento do Governo do Estado por tudo o que eles têm feito. Reconhecer os líderes comunitários, capacitá-los, para que eles reconheçam os nossos programas, para que eles sejam o braço do Governo junto a comunidade. Esse é o grande objetivo desse evento, trazer realmente o movimento comunitário para dentro da secretaria”, enfatizou.

O encontro é uma realização da Secretaria de Estado de Assistência Social (Setasc), por meio da Secretaria Adjunta de Assuntos Comunitários, sob gestão do secretário adjunto Édio Martins Souza, com apoio da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf). No evento, todos os líderes comunitários que participaram receberam certificados de reconhecimento pelos esforços de comprovada dedicação e zelo pelos serviços prestados à comunidade.

Para o secretário adjunto de Assuntos Comunitários da Setasc, Édio Martins Souza, o evento foi importante para ouvir as lideranças, debater, levar informações e, principalmente, reconhecer o trabalho realizado pelos líderes comunitários, e ter uma maior aproximação deles com o Governo do Estado. “São valorosas mulheres, valorosos homens, voluntários, que hoje tiveram o seu trabalho reconhecido. Receberam um certificado de reconhecimento do trabalho prestado na comunidade onde eles desenvolvem as ações. O governador Mauro Mendes nos disse que quer que o líder comunitário tenha mais voz e vez no planejamento do Estado, ele quer ouvir o que os líderes acham que deve melhorar no Governo, onde precisa de mais investimentos, porque são eles que vivem o dia a dia da comunidade. Como diz nosso governador, ninguém faz nada sozinho, é preciso ouvir, e quanto mais ouvir, mais vai conhecer de perto as comunidades de Mato Grosso”, disse o secretário adjunto.

Édio lembrou ainda que essa busca por aproximação com as lideranças comunitárias é uma orientação passada pelo governador Mauro Mendes, pela primeira-dama Virginia Mendes, e também pela secretária da Setasc, Grasi Bugalho. “É reconhecer essa liderança e estar mais próximo desse líder e, hoje, estando como adjunto, o nosso papel é esse, de fazer esse elo do líder comunitário com o Governo do Estado”, completou.

Durante sua palestra sobre o papel do líder comunitário junto à comunidade, o assessor parlamentar do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MT), que também já foi líder comunitário em Cuiabá, Carlos Brito, ressaltou que os líderes comunitários, têm suas digitais impressas nos grandes movimentos sociais e no alcance dos programas e projetos sociais, desde a campanha do agasalho até os programas de capacitação profissional. Sobre o evento, Brito disse ser de extrema importância para o reconhecimento das pessoas que fazem o movimento comunitário, em um momento em que praticamente tudo é virtual. “Esse contato físico, em tempos em que as pessoas adotam quase que na totalidade a questão virtual, é muito importante. Então, quando o poder público toma essa iniciativa, valoriza o indivíduo e consequentemente valoriza a coletividade”, enfatizou.

O diretor regional do Senai, Carlos Braguini, em sua palestra, falou sobre o papel dos líderes comunitários no encaminhamento da população para que, utilizando os programas oferecidos pelo Governo do Estado, seja capacitada e qualificada nas profissões do agora, ou nas profissões do futuro, para se sobressair no mercado de trabalho. Braguini falou também sobre a importância do Programa SER Família e agradeceu pelo trabalho realizado pelo Governo do Estado. “O SER Família é um portfólio de prosperidade, que eu gostaria de apelidar por SER Família Prosperidade, porque poucos lugares do Brasil dão tantas oportunidades para as famílias saírem da condição de vulnerabilidade como o Governo do Estado tem dado”, ressaltou.

Entre as autoridades presentes no evento estavam a senadora por Mato Grosso, Margareth Buzetti; o deputado federal Fábio Garcia; o vereador de Cuiabá, Dilemário Alencar; a vereadora de Cuiabá, Michelly Alencar; o secretário-chefe da Casa Civil de Mato Grosso, Mauro Carvalho; e o secretário de Estado de Segurança Pública, coronel César Roveri.

