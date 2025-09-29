Mais de 11 mil pessoas são alcançadas em MT com ações da Semana Nacional de Trânsito

Mais de 11 mil pessoas foram alcançadas em diversos municípios do Estado nas 94 ações realizadas durante a Semana Nacional de Trânsito 2025, que ocorreu de 18 a 28 de setembro em Mato Grosso.

As atividades aconteceram em Cuiabá, Várzea Grande, Barra do Garças, Alta Floresta, Sinop, Santo Antônio de Leverger, Campo Verde, Juína, Sorriso, Barra do Bugres, Tangará da Serra, Mirassol D’Oeste, Rondonópolis, Tabaporã, Dom Aquino, Querência, São Felix do Araguaia, Nobres, Canarana, Nortelândia, Pedra Petra, Nova Mutum, Primavera do Leste, Nova Olímpia, Alto Araguaia e Paranatinga.

Ao longo da semana, a Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito do Detran-MT realizou palestras orientativas em empresas, escolas e órgãos públicos, Pit Stop educativo, abordagens aos cidadãos em parques de Cuiabá, ação integrada Amigo da Rodada em bares e restaurantes, oficinas pedagógicas, entre outras atividades.

O objetivo foi de sensibilizar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a importância das condutas seguras e responsáveis para a redução de sinistros e fatalidades no trânsito.

No interior do Estado, as ações foram realizadas pelas unidades descentralizadas do Detran, com apoio das forças de segurança locais, totalizando 38 ações e cerca de 5 mil participantes.

Conforme dados do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito do Detran-MT, de janeiro a agosto de 2025, Mato Grosso registrou 674 sinistros de trânsito com vítimas fatais e 4.482 sinistros sem vítimas fatais.

Os números são menores, porém, ainda preocupantes, que a totalidade do mesmo período de 2024, quando foram registrados 1.001 sinistros com vítimas fatais e 6.100 com vítimas não fatais.

“Os resultados obtidos em Mato Grosso, com a redução nos índices de sinistros, mostram que estamos no caminho certo, mas ainda temos muito a avançar. Seguiremos firmes no compromisso de promover ações contínuas de orientação, sensibilização e diálogo com a sociedade”, destacou a diretora de Educação e Fiscalização de Trânsito do Detran-MT, Adriana Carnevale.

Para o coordenador de Ações Educativas de Trânsito do Detran-MT em substituição, Henry Ferreira, a Semana Nacional de Trânsito reforça o compromisso do Detran com a educação para o trânsito, “levando reflexão e conscientização à sociedade para que, juntos, possamos tornar o trânsito mais seguro e humano”, falou.

Veja AQUI um pouco de como foi a Semana.

Fonte: Governo MT – MT