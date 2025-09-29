MATO GROSSO
Mais de 11 mil pessoas são alcançadas em MT com ações da Semana Nacional de Trânsito
Mais de 11 mil pessoas foram alcançadas em diversos municípios do Estado nas 94 ações realizadas durante a Semana Nacional de Trânsito 2025, que ocorreu de 18 a 28 de setembro em Mato Grosso.
As atividades aconteceram em Cuiabá, Várzea Grande, Barra do Garças, Alta Floresta, Sinop, Santo Antônio de Leverger, Campo Verde, Juína, Sorriso, Barra do Bugres, Tangará da Serra, Mirassol D’Oeste, Rondonópolis, Tabaporã, Dom Aquino, Querência, São Felix do Araguaia, Nobres, Canarana, Nortelândia, Pedra Petra, Nova Mutum, Primavera do Leste, Nova Olímpia, Alto Araguaia e Paranatinga.
Ao longo da semana, a Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito do Detran-MT realizou palestras orientativas em empresas, escolas e órgãos públicos, Pit Stop educativo, abordagens aos cidadãos em parques de Cuiabá, ação integrada Amigo da Rodada em bares e restaurantes, oficinas pedagógicas, entre outras atividades.
O objetivo foi de sensibilizar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a importância das condutas seguras e responsáveis para a redução de sinistros e fatalidades no trânsito.
No interior do Estado, as ações foram realizadas pelas unidades descentralizadas do Detran, com apoio das forças de segurança locais, totalizando 38 ações e cerca de 5 mil participantes.
Conforme dados do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito do Detran-MT, de janeiro a agosto de 2025, Mato Grosso registrou 674 sinistros de trânsito com vítimas fatais e 4.482 sinistros sem vítimas fatais.
Os números são menores, porém, ainda preocupantes, que a totalidade do mesmo período de 2024, quando foram registrados 1.001 sinistros com vítimas fatais e 6.100 com vítimas não fatais.
“Os resultados obtidos em Mato Grosso, com a redução nos índices de sinistros, mostram que estamos no caminho certo, mas ainda temos muito a avançar. Seguiremos firmes no compromisso de promover ações contínuas de orientação, sensibilização e diálogo com a sociedade”, destacou a diretora de Educação e Fiscalização de Trânsito do Detran-MT, Adriana Carnevale.
Para o coordenador de Ações Educativas de Trânsito do Detran-MT em substituição, Henry Ferreira, a Semana Nacional de Trânsito reforça o compromisso do Detran com a educação para o trânsito, “levando reflexão e conscientização à sociedade para que, juntos, possamos tornar o trânsito mais seguro e humano”, falou.
Veja AQUI um pouco de como foi a Semana.
Fonte: Governo MT – MT
Área de reabilitação e soltura de animais silvestres em Cocalinho recebe 32 aves para reintegração à natureza
Uma área de reabilitação e soltura de animais silvestres, localizada no município de Cocalinho, mais especificamente na Fazenda Água Viva, recebeu 32 exemplares de aves, sendo 25 papagaios verdadeiros e do mangue e 7 araras-canindés, durante todo o mês de setembro. Os animais silvestres ficarão sob cuidados veterinários na propriedade para futura soltura branda.
Entre os papagaios, estão 10 aves que, há dois meses, a Gerência de Fauna Silvestre da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) transferiu do norte do Estado para uma clínica veterinária credenciada em Confresa, com o objetivo de continuar o tratamento médico por 45 dias. Após o período, os animais foram reavaliados e destinados à área de soltura de animais silvestres, juntamente com outros 15 exemplares encaminhados anteriormente.
Esse grupo de papagaios passará por um longo período de reabilitação, que inclui cuidados nutricionais, crescimento das penas das asas e da cauda, além da possibilidade de formação de casal. A expectativa é reavaliar os animais posteriormente, para a realização da soltura branda no começo da estação das chuvas.
Na mesma propriedade, já existem 7 exemplares de araras-canindés em processo de reabilitação e cuidados nutricionais intensivos, oriundas de Lucas do Rio Verde e de Confresa. Algumas aves sofreram perdas das penas da cauda, o que dificulta o voo. Portanto, é necessário tempo para que voltem a crescer.
A primeira parceria com a Fazenda Água Viva foi para a reabilitação de um macho de anta adulto e um tamanduá-bandeira, alocados no mês de abril. O tamanduá-bandeira encontra-se solto, porém sob monitoramento constante no local.
Outras ações
Ainda no mês de setembro, outra ação da Gerência de Fauna Silvestre foi a soltura de animais silvestres na região de Barão de Melgaço, também em uma área cadastrada pela Sema, na Pousada Rio Mutum. Algumas araras-canindés, corujas e um gavião-carijó foram alocados em recintos de reabilitação e aclimatação, para posterior soltura.
Nestas áreas de soltura, já foram reabilitadas, soltas ou destinadas espécies como jaguatiricas, antas, cervos, araras, tucanos, jabutis, entre outros. Ainda se encontram em processo de reabilitação um cervo-do-pantanal, papagaios, cateto, queixada, corujas, araras, macacos-prego e ouriços.
*Com supervisão de Renata Prata
Fonte: Governo MT – MT
Lacen promove webinar sobre vigilância laboratorial de bactérias multirresistentes
O Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-MT), gerido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), promove, a partir das 14h desta terça-feira (30.9), um webinar para fortalecer a vigilância laboratorial de bactérias multirresistentes no Estado.
Este é o sexto episódio do Conexão LAB, série mensal que aborda temas estratégicos de vigilância laboratorial, que será transmitido pelo Zoom. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/9XihSPN3NdiYpnY68
Segundo a diretora do Lacen, Elaine de Oliveira, a videoconferência visa integrar os serviços laboratoriais e a Vigilância em Saúde contra as bactérias multirresistentes.
“Queremos aprimorar o conhecimento técnico-científico, as metodologias analíticas, os fluxos interinstitucionais e o monitoramento de surtos, pois assim vamos contribuir para a detecção precoce, o controle e a prevenção da disseminação desses microrganismos”, explicou Elaine.
Os palestrantes serão: Renata Tigulini, Marcos Dias e Marco Pepato, que vão tratar, respectivamente, sobre a Importância do Monitoramento da Resistência Antimicrobiana no Brasil; a Vigilância dos Microrganismos Multirresistentes em Mato Grosso e a Vigilância Laboratorial dos Microrganismos Multirresistentes em Mato Grosso.
Série Conexão LAB
O Conexão LAB é uma série composta por oito episódios realizados uma vez ao mês para tratar de temas de relevância para a Vigilância Laboratorial. Os assuntos são definidos de acordo com a logística de diagnóstico e a demanda de encaminhamentos das amostras.
A série já tratou sobre Vigilância Laboratorial para arbovírus, como dengue, zika e chikungunya; vírus respiratórios; sarampo e rubéola; tuberculose e produtos monitorados pela vigilância sanitária.
O Lacen presta serviços desde 1975, sendo referência em análises de Vigilância em Saúde em Mato Grosso. O laboratório atende aos municípios do Estado via Sistema Único de Saúde (SUS) com oferta de exames de sorologia, biologia molecular, micro bacteriologia, microbiologia clínica, entre outros.
Fonte: Governo MT – MT
