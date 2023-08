Mais de 12 mil alunos do 1º ao 5º de Sinop passam por prova avaliativa

Como forma de avaliar o aprendizado dos alunos da rede municipal, a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura aplicou, nesta semana, uma avaliação processual conhecida como avaliação formativa ou continuada, que é a prática de examinar a aprendizagem ao longo das atividades do bimestre. Esse tipo de avaliação é usado a fim de identificar se o aluno está conseguindo assimilar o conteúdo e quais são suas dificuldades.

A avaliação envolveu componentes curriculares da língua portuguesa e matemática e foram aplicadas devido à instituição da política do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, bem como do Avalia MT, do Governo do Estado de Mato Grosso. “A Secretaria Municipal de Educação observou a necessidade de implantar o sistema de avaliação externa da rede municipal de educação, para todos os alunos do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. O sistema, é um conjunto de avaliações externas sistêmicas, que permite a realização de um diagnóstico da educação básica do município, e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante, portanto configura-se como uma política pública, de monitoramento da qualidade na evolução do trabalho pedagógico docente, e na aprendizagem das crianças”. explicou a secretária de Educação, Sandra Donato.

Silvinha Poloniato, que é Coordenadora do Departamento de Currículo e Avaliação, destaca que é necessária a aplicação de avaliações externas, e tem como objetivo principal intervenções pedagógicas assertivas na prática pedagógica dos professores e no aprendizado dos alunos. “Serão aplicadas dentro da normativa, três avaliações anuais, uma que seria a diagnóstica, começo do ano, a processual no meio do ano, e a somativa no final do ano. Ela ressalta que neste ano, excepcionalmente, a primeira prova foi a avaliação processual. A próxima avaliação está prevista para Novembro, e será somativa, que permite informar à comunidade envolvida em um contexto escolar, como a aprendizagem está ocorrendo e como os objetivos específicos da escola e da rede de ensino estão sendo desenvolvidos, que é a avaliação para verificar como que os alunos irão concluir o ano que estão frequentando”.

“Acompanhamos o processo de ensino e aprendizagem, verificando continuamente os avanços e as dificuldades a serem retomadas para que a aprendizagem ocorra de forma significativa disseminando o processo de avaliação adotado pela escola aos pais e estudantes a fim de aumentar o interesse dos alunos pelos estudos bem como construir do um plano de trabalho docente que seja funcional e realmente praticado no dia a dia em sala de aula” concluiu Silvinha.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT