Mais de 130 bombeiros militares atuaram em jogo da Seleção Brasileira na Arena Pantanal

A noite desta quinta-feira (12.10) ficará marcada na memória dos autistas e familiares que estiveram no camarote, da Arena Pantanal, em Cuiabá, para assistir à partida da Seleção Brasileira de Futebol Masculino contra a Venezuela, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026.

Ao todo, seis inscritos na Carteira de Identificação do Autista foram sorteados pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT) para assistirem ao jogo. A ação, que faz parte do Programa SER Família Inclusivo, idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, foi realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Graças a Deus e os esforços dos nossos parceiros, CBF, Cuiabá Esporte Clube e Federação Mato-grossense de Futebol, conseguimos trazer os autistas e seus familiares e manter o que prometemos, todos os jogos na Arena eles terão o lugar deles preparado e reservado”, disse a primeira-dama de MT, Virginia Mendes.

Sorteado pela segunda vez para o camarote, Luiz Gustavo Salustiano veio do município de Dom Aquino (170 km de Cuiabá), acompanhado da sua mãe, Laiza Salustiano. Emocionada, ela agradeceu à primeira-dama Virginia Mendes e ao Mauro Mendes pela iniciativa, em também proporcionar essa experiência para o jogo da Seleção Brasileira.

“Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui e a eles por realizar este sonho, trazer um autista para ver um jogo do Brasil. É a segunda vez que estou aqui e sou imensamente grata a ela, por proporcionar isso ao meu filho e a todas as mães e pais, porque o autista tem as suas limitações. Mas aqui é um lugar muito receptivo, caloroso e aconchegante. É muito bem organizado, com todos os cuidados para o bem-estar deles”, declarou.

Laiza ainda afirmou que esta foi a melhor ação já feita, em toda a sua vida.

“Esse projeto maravilhoso que a primeira-dama fez para as crianças autistas foi a melhor ação que eu já vi até hoje na minha vida. E eu só tenho a agradecer porque foi um sonho, tanto dele quanto meu e de outros pais e mães que estão aqui para assistir ao jogo do Brasil. Agradeço muito e peço à Deus que a abençoe muito e que esse projeto maravilhoso continue a abençoar outras famílias”, reforçou.

Para a secretária da Setasc, Grasi Bugalho, é uma alegria muito grande poder proporcionar aos autistas e seus responsáveis um momento tão especial.

“Com certeza, este dia ficará guardado na memória como a realização de um sonho ao assistir o jogo da Seleção Brasileira, principalmente, num ambiente adequado e preparado para que todos fiquem confortáveis e seguros para, realmente, curtir o momento. Só temos a agradecer a confiança depositada no Governo do Estado a todos que se inscreveram para participar do sorteio para o camarote do autista, não só para o jogo da Seleção, mas para todos os jogos do Cuiabá”, afirmou a secretária.

Grasi também destacou o apoio importante da primeira-dama Virginia Mendes, que idealizou o Programa SER Família Inclusivo, e da senadora Margareth Buzetti. Ela ainda agradeceu ao Cuiabá Esporte Clube, por acreditar no projeto e apoiar a Setasc durante todo o ano de 2023.

“O dia de hoje coroou todo o trabalho que temos realizado ao longo deste ano, em especial com os autistas. E que venham os próximos jogos. Estaremos aqui torcendo pelo Brasil e pelo Cuiabá”, acrescentou.

Gabriel Cavalcante e a sua mãe, Simária Cavalcante Carvalho, tiveram a experiência de participar do camarote do autista pela primeira vez. Para Simária, foi uma surpresa o filho ter sido o primeiro sorteado para assistir o jogo da Seleção Brasileira de Futebol.

“Foi uma surpresa muito grande por ele ter sido o primeiro sorteado, em mais de 300 inscrições, por este projeto lindo, maravilhoso da primeira-dama do Estado, Virginia Mendes. Quero agradecê-la por esta oportunidade e pedir que a senhora continue estimulando esse projeto lindo. Que ele chegue a outras famílias, às outras mãezinhas de autistas, dando a mesma oportunidade que nos deu de estar assistindo uma partida de futebol, pela primeira vez, na Arena Pantanal, ainda mais sendo o Brasil e a Venezuela, que ficará marcado para sempre. Muito obrigada e que Deus a abençoe”, afirmou.

Wilson Ribeiro, pai do Ian Conrado, outro completado para assistir ao jogo no camarote, agradeceu ao Governo do Estado de Mato Grosso, em especial à primeira-dama de MT, pela iniciativa. “Agradeço por essa oportunidade de trazer os autistas ao estádio e assistir ao jogo do Brasil. Sem dúvidas, vai fazer a diferença na vida dele e de todos que estiveram presentes nesta noite. Muito obrigado”, disse.

Fonte: Governo MT – MT