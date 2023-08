Mais de 1,5 mil gestores participam de mobilização em Brasília a partir desta terça-feira

Sinop sediará, nos dias 22 a 25 de agosto, o mutirão do CAR (Cadastro Ambiental Rural). Na ocasião, servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) estarão no município para realizar atendimentos e tirar dúvidas sobre o registro de suas propriedades no Simcar (Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural).

“Esse é um trabalho junto a SEMA que é muito importante. Nós temos que ser conscientes, pois é um documento necessário para cada proprietário rural”, lembrou Dorner. O mutirão será no Sindicato Rural de Sinop, das 8h às 14h. Para participar o produtor precisa fazer um cadastro antecipado, por meio de um link disponibilizado pela organização. Para consultar mais informações: CLIQUE AQUI

O mutirão foi definido na última semana, em reunião promovida pelo Sindicato Rural de Sinop e que contou com representantes de sete municípios da região e com a secretária adjunta da SEMA, Luciana Bertinatto. “Ficou definido que no dia 22, às 8h, no auditório do Sindicato Rural, acontecerá uma grande reunião com produtores e lideranças da região e, nos dias posteriores, serão feitos atendimentos caso a caso”, explicou o presidente do Sindicato Rural, Ilso Redivo.

A ação, que está sendo desenvolvida pelo Sindicato Rural de Sinop, juntamente com a Famato, Acrimat, Aprosoja e as prefeituras de Sinop, Santa Carmem, Vera, Feliz Natal, Cláudia, Marcelândia e União do Sul, além das Câmaras de Vereadores, Assembleia Legislativa e Secretaria de Estado de Meio Ambiente, proporcionará um importante momento para resolver pendências de muitas propriedades rurais da região Norte do Estado.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT