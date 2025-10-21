MATO GROSSO
Mais de 150 ganhadores do Nota MT ainda não informaram dados bancários e podem perder o prêmio
A Secretaria de Fazenda (Sefaz) alerta os sorteados do Programa Nota MT, referentes ao concurso Mensal Junho 2025, que ainda não informaram ou informaram errado seus dados bancários no cadastro. Ao todo, 157 premiados precisam atualizar as informações até o dia 27 de outubro para garantir o recebimento do valor. O valor acumulado é de R$ 78,5 mil.
Para inserir os dados, o cidadão deve acessar o cadastro no aplicativo ou no portal do Nota MT e preencher corretamente as informações bancárias.
O pagamento das premiações é efetuado em até 90 dias após a confirmação da regularidade do sorteado e a homologação do resultado pela Controladoria Geral do Estado (CGE), conforme determina a legislação.
Em regra, o primeiro lote de pagamento ocorre no mês seguinte ao sorteio, para os participantes que estão com o cadastro regular. No entanto, alguns pagamentos podem não ser efetivados devido a erros nos dados bancários ou pendências cadastrais. Nesses casos, o participante é notificado para corrigir as informações e só após a regularização o pagamento é realizado.
Para receber o valor, é necessário possuir Certidão Negativa de Débitos (CND) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND) e estar com os dados bancários corretos no sistema. Caso o sorteado tenha alguma pendência financeira com o Estado, ele terá até 90 dias para regularizar a situação.
Conforme prevê a legislação, caso o cidadão não regularize o cadastro dentro dos prazos estabelecidos, o valor do prêmio é cancelado e retorna para o caixa do Estado.
Em caso de dúvidas, o participante pode entrar em contato pelo canal “Envie uma mensagem”, disponível no site do Nota MT, pelo telefone (65) 3617-2704, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou pelo webchat disponível no site da secretaria.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Mais de 100 representantes de empresas do setor de desmonte participam de evento de alinhamento no Detran-MT
Mais de 100 pessoas que atuam em empresas do setor de desmonte e venda de peças usadas no Estado participaram do evento de alinhamento de informações promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), na segunda-feira (20.10), no auditório da sede da autarquia, em Cuiabá.
Na oportunidade, a coordenadoria de Credenciamento do Detran explanou sobre a importância do credenciamento das empresas do ramo e os procedimentos que devem ser realizados da parte documental e estrutural, conforme a Portaria do Detran-MT nº 568/2025 e a Lei Federal nº 12.977/2014, que tratam do desmonte de veículos automotores.
Presente no evento, o tenente coronel PM Gelson Miranda, da Secretaria Adjunta de Integração Operacional da Secretaria de Segurança Pública do (Sesp-MT), pontuou que o credenciamento e fiscalização das empresas que atuam na atividade de desmonte no Estado era uma demanda antiga que, após diversos diálogos entre as instituições e alinhamentos de informações, agora será colocada em prática em Mato Grosso.
“Alguns estados já colocaram em prática e agora Mato Grosso também está se adequando à legislação. Sabemos que é um tema cauteloso, que envolve vários setores, e o ramo do desmonte de veículos movimenta muitas pessoas, gera empregos. É também um setor que envolve o meio ambiente, com a reciclagem das peças usadas. E a legislação precisa ser colocada em prática, pois as empresas que trabalham corretamente, que investem, pagam impostos e geram empregos, não podem pagar por aquelas que trabalham de forma irregular. Por isso também é necessária a fiscalização de forma adequada, pois a lei foi feita para ser cumprida”, falou.
Durante o evento, os empresários também tiveram conhecimento sobre a fiscalização das empresas no Estado, para o monitoramento da atividade comercial de peças usadas.
“Esse credenciamento será importante especialmente para resguardar as empresas que trabalham de forma correta. Após o credenciamento das empresas, dentro do prazo que será estipulado para regulamentação, a Polícia Judiciária Civil, através da Derfva, irá intensificar a fiscalização dessas empresas para averiguar a regularidade da atividade evitando, assim, que o cidadão adquira uma peça que possa ser produto de crime”, destacou o delegado Guilherme Bertoli, da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Derfva) de Cuiabá.
A diretora de Educação e Fiscalização de Trânsito do Detran-MT, Adriana Carnevale, ressaltou a importância do diálogo do Detran e demais instituições da segurança pública com os empresários do ramo para que pudessem ter a oportunidade de tirar dúvidas e obter informações necessárias a regularização e credenciamento das empresas.
“O foco é a sociedade, para que possam comprar peças e produtos que tenham referência e procedência. Então, preparamos esse evento para que tudo possa ser esclarecido, informado, e que as empresas se regularizem em tempo hábil, atuando de forma correta no Estado”, disse.
Ao final do evento, uma empresa credenciada do ramo de sistemas de informação explanou aos empresários como será feito o registro das peças com o sistema informatizado de controle operacional, etiquetas de rastreamento e demais informações do processo.
O presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, reforçou a importância da legalidade e da segurança na cadeia de comercialização de peças usadas no Estado, e que o credenciamento das empresas trará mais segurança e transparência na hora da compra de peças usadas.
“As peças de veículos vendidas por empresas credenciadas terão procedência garantida e poderão ser rastreadas, reduzindo o risco de adquirir produtos de origem ilegal. A união de esforços entre os órgãos irá intensificar a prevenção e o enfrentamento de crimes relacionados ao desmanche de veículos em Mato Grosso”, frisou o presidente.
Atualmente, o Detran-MT conta com cerca de 5.500 credenciados em todo Estado em 16 modalidades. Todas as etapas para o credenciamento das empresas de desmonte poderá ser realizada por meio do Portal do Credenciamento do Detran.
Venda de peças usadas
Agora, somente empresas credenciadas pelo Detran-MT poderão realizar o desmonte de veículos e a comercialização de peças usadas, garantindo maior controle e segurança por meio de um sistema informatizado de gestão que trará mais segurança e transparência na hora de comprar peças usadas.
As peças serão identificadas com etiquetas próprias, possibilitando o rastreamento da sua origem e destino. Além do credenciamento das empresas, também haverá ação fiscalizatória da atividade por meio dos órgãos da segurança pública, com objetivo de intensificar a prevenção e o enfrentamento de crimes relacionados ao desmanche de veículos.
Com a medida o Detran-MT espera inibir o desmanche clandestino de veículos e reduzir os índices de roubos e furtos de veículos no Estado, uma vez que o credenciamento das empresas fortalece a rastreabilidade e a fiscalização sobre a atividade.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Sema inicia mutirão CAR Digital 2.0 com mais de 200 inscritos em Barra do Garças
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) iniciou, nesta terça-feira (21.10), em Barra do Garças, um mutirão de regularização ambiental com mais de 200 produtores e profissionais técnicos inscritos para atendimento.Analistas da Sema estarão no município até quinta-feira (23), das 8h às 18h, em uma estrutura montada no Centro Cultural Porto do Baé, para esclarecer todas as dúvidas dos produtores relacionadas ao Cadastro Ambiental Rural (CAR Digital 2.0).
Interessados em consultar os seus cadastros ainda podem se inscrever por meio do link: https://forms.gle/8DGmrBvFqytZdJhs6.
Esta é a segunda ação do “CAR Digital 2.0 em Campo” que o órgão ambiental realiza este ano. A primeira ocorreu em setembro no município de Sinop. Nos dias 25 a 27 de novembro, a Sema estará no município de Diamantino.
Na abertura dos trabalhos em Barra do Garças, a secretária adjunta de Gestão Ambiental da Sema, Luciane Bertinatto, destacou que o órgão ambiental tem buscado estar cada vez mais próximo do cidadão com a realização dos mutirões para trocar informações e esclarecer as dúvidas sobre as funcionalidades do CAR Digital 2.0. O objetivo da iniciativa é ampliar a regularização ambiental no estado.
“Acreditamos que estando mais próximos do produtor rural e do responsável técnico vamos conseguir superar os desafios e avançar com a regularização ambiental em Mato Grosso”, afirmou a secretária-adjunta.
Durante os atendimentos, o produtor rural tem a oportunidade de verificar detalhes sobre sua propriedade e a base de referência aprovada pelo órgão ambiental. Também são orientados sobre quais providências precisam ser adotadas para a finalização do cadastro ambiental rural.
O secretário municipal de Meio Ambiente de Barra do Garças, Blayne Danilo, enfatizou a importância do cadastro ambiental rural, alertando aos participantes do evento de que as informações contidas no cadastro subsidiaram o trabalho do Corpo de Bombeiros no combate aos incêndios ocorridos recentemente no Parque Serra Azul.
“As informações contidas nos cadastros são utilizadas também para outros fins. Além disso, a regularização ambiental é essencial para obtenção de subsídios financeiros”, acrescentou.
A produtora rural Teia Fava, que no ato representou a Associação de Criadores em Mato Grosso (Acrimat), elogiou o fato da Sema sair dos gabinetes para ir até o produtor. “Aproveitem essa oportunidade enorme que a Sema está vindo até nós. Isso é um grande feito e muito bom para Barra do Garças. É uma oportunidade gigantesca que estamos tendo para desobstruir as nossas propriedades, porque a falta de regularização não deixa de ser uma obstrução perante os bancos e frigoríficos”, afirmou.
Além de esclarecer as dúvidas sobre o Car Digital 2.0, as pessoas que participarem da ação em Barra do Garças também terão informações sobre o Programa Todos pelo Araguaia, de recuperação de áreas degradadas, e do Programa de Reinserção e Monitoramento do Instituto Mato-grossense de Carne (Imac). O Instituto PCI (Produzir, Conservar e Incluir) também participa do evento.
A ação é realizada pela Sema-MT com apoio da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, Câmara de Vereadores, Sindicato Rural, Instituto PCI (Produzir, Conservar e Incluir) e Instituto Mato-grossense da Carne (Imac). A iniciativa conta também com o apoio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Serviço Florestal Brasileiro, Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura (IICA), KFW e Cooperação Alemã.
Fonte: Governo MT – MT
