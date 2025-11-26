Cuiabá
Mais de 150 veículos aderem à campanha “Homens de Verdade Protegem Mulheres”, na Av. Fernando Corrêa
Cuiabá avança na Saúde Mental com reformas, novos leitos e capacitações
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), consolidou uma série de avanços na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) nos últimos 60 dias, fortalecendo a assistência em saúde mental com obras, reestruturação de fluxos e capacitações intensivas das equipes. As ações fazem parte da política municipal de qualificação permanente e da estratégia de ampliação do cuidado humanizado na capital.
Entre as principais entregas está o início da reforma do CAPS I do CPA IV, iniciada em outubro deste ano. As obras seguem em ritmo acelerado e têm previsão de entrega para 20 de dezembro de 2025. Após as adequações estruturais, a Diretoria de Saúde Mental iniciará a preparação da unidade para sua habilitação como CAPS II junto ao Ministério da Saúde, medida que ampliará a capacidade de atendimento e permitirá novas modalidades terapêuticas, oficinas e atividades em grupo.
De acordo com a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, o conjunto de ações representa uma virada de chave na forma como Cuiabá estrutura e fortalece a saúde mental.
“Estamos reorganizando toda a rede para que o cuidado aconteça de forma integrada, qualificada e humanizada. Esses 60 dias mostram o compromisso da gestão em ampliar o acesso, melhorar a estrutura e preparar nossas equipes para oferecer um atendimento cada vez mais resolutivo aos usuários, ” destacou.
Paralelamente, a gestão está revisando fluxos, normas e rotinas de todos os serviços de saúde mental, garantindo maior alinhamento às diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental. Houve também intensificação das articulações entre os diferentes níveis de atenção, com destaque para o fortalecimento das ações de matriciamento.
No campo da qualificação profissional, a SMS ampliou significativamente as ações formativas para equipes dos CAPS I, CAPS II, CAPSi e Residências Terapêuticas. As capacitações abordaram temas como acolhimento em saúde mental, humanização, manejo de crises, Projeto Terapêutico Singular (PTS) e primeiros socorros, ministradas por especialistas como a psiquiatra Dra. Larissa de Almeida Rezio, o psicólogo André Antunes e a instrutora do SAMU, Adair Marcia Oliveira Silva, com atividades desenvolvidas na UFMT.
Além das formações voltadas às equipes dos CAPS, cuidadores e técnicos de enfermagem das Residências Terapêuticas também foram capacitados em primeiros socorros, reforçando a segurança e a preparação para situações emergenciais.
Para a secretária-adjunta de Atenção Especializada, Najla Brito, os avanços recentes demonstram a consolidação de uma nova fase da saúde mental no município.
“Estamos investindo tanto na estrutura física quanto no desenvolvimento profissional das equipes. Esse movimento é essencial para garantir um atendimento qualificado e coerente com as necessidades dos usuários. Cuiabá avança com responsabilidade, planejamento e compromisso com a política de cuidado em liberdade, ” afirmou.
Outro avanço estratégico ocorreu em setembro, com a entrega de seis leitos exclusivos para pacientes psiquiátricos no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), três femininos e três masculinos, destinados a pacientes regulados via SAMU, Corpo de Bombeiros ou CIOSP. A iniciativa, inédita em hospital geral do município e aguardada há duas décadas, representa um marco histórico para a rede de saúde da capital.
A medida está alinhada à Portaria nº 3.088/2011, que institui a RAPS e orienta a criação de leitos em hospitais gerais para internações de curta permanência em casos de crise, evitando internações prolongadas em hospitais psiquiátricos e fortalecendo o modelo comunitário e humanizado.
A expectativa da gestão é ampliar a resolutividade da rede em situações de crise psiquiátrica, reduzir a superlotação em hospitais especializados e garantir atendimento mais ágil e integrado. O modelo também contribui para diminuir reinternações e reforçar o vínculo entre saúde mental, atenção básica e serviços especializados.
Com essas iniciativas, Cuiabá avança de forma consistente na construção de uma rede de saúde mental mais acolhedora, qualificada e alinhada às necessidades da população.
Campeonato Pixote 2025 começa nesta quarta com diversas disputas em Cuiabá
O Campeonato Pixote 2025 começa oficialmente nesta quarta-feira (26), devolvendo aos ginásios de Cuiabá a vibração, a energia e a celebração do esporte que marcaram gerações. Com 97 equipes inscritas, mais de 1.000 atletas participantes e jogos espalhados pelos ginásios Dom Aquino, Verdinho e da Lixeira, a retomada de uma das competições mais tradicionais da capital já mostra que a edição deste ano será histórica.
PRIMEIRO DIA — QUARTA-FEIRA (26/11/2025)
Basquetebol — Ginásio da Lixeira
A modalidade abre o campeonato com três confrontos:
• 17h30 — Colégio Coração de Jesus x Escolinha de Basquetebol da UFMT (Juvenil Feminino): 1º jogo do Playoff, marcando equilíbrio técnico e forte presença de familiares na arquibancada.
• 18h50 — Colégio São Gonçalo x Escolinha de Basquetebol da UFMT (Infantil Masculino): ritmo intenso e muita disputa por rebotes.
• 20h10 — Colégio Coração de Jesus x Araras Basquete (Juvenil Masculino): jogo encerra a noite.
Futsal — Ginásio Dom Aquino / Quadra Externa
O futsal é a modalidade com maior número de partidas no dia 26, movimentando a manhã e a tarde.
Na quadra interna (Mirim Masculino):
• 14h00 — Cindegraus x ENP Escola Nova Pedagogia
• 15h00 — Colégio Coração de Jesus x Degraus/CIN
Na quadra externa (Infantil e Juvenil Masculino):
Das 8h às 16h, dez partidas reúnem escolas como EE Diva Hugueney, Colégio São Gonçalo, Colégio Ibero-Americano, ACEEC/Fato Futsal, EEP Tiradentes e Liceu.
Voleibol — Ginásio Verdinho
Quatro partidas abrem o torneio na modalidade:
• 13h30 — SESI Escola Cuiabá x Vôlei Futuro B (Mirim Feminino)
• 14h00 — ENP Escola Nova Pedagogia x Colégio CEMA (Mirim Feminino)
• 14h30 — Voleibol MAP x Colégio Coração de Jesus (Mirim Feminino)
• 15h00 — Colégio CEMA x E.E. Ana Maria do Couto (Infantil Feminino)
Os confrontos destacam equipes tradicionais e novas escolas que ingressam na disputa.
SEGUNDO DIA — QUINTA-FEIRA (27/11/2025)
Basquetebol — Ginásio da Lixeira
• 17h30 — Colégio Coração de Jesus x Escolinha de Basquetebol da UFMT (Juvenil Feminino): 2º jogo do Playoff.
• 18h50 — Escolinha da UFMT x Araras Basquete (Infantil Masculino)
• 20h10 — Colégio São Gonçalo x Escolinha UFMT (Juvenil Masculino)
Futsal — Ginásio Dom Aquino
• 15h00 — ACEEC/Fato Futsal x Colégio Coração de Jesus (Mirim Masculino)
• 16h00 — ENP Escola Nova Pedagogia x Degraus/CIN (Mirim Masculino)
Voleibol — Ginásio Verdinho
O segundo dia de vôlei deve ser o mais movimentado da modalidade, com oito partidas:
• 08h00 — Alphaville x Vôlei Futuro (Infantil Masculino)
• 08h30 — E.E. Ana Maria do Couto x Colégio Isaac Newton (Infantil Masculino)
• 09h00 — Colégio Isaac Newton x Vôlei Tancredo B (Juvenil Masculino)
• 09h30 — Vôlei Futuro B x EEP Tiradentes (Juvenil Feminino)
• 13h30 — Colégio Isaac Newton x Voleibol MAP (Juvenil Feminino)
• 14h00 — Vôlei Futuro x Voleibol Tancredo (Infantil Feminino)
• 14h30 — Voleibol MAP x Colégio Coração de Jesus (Infantil Feminino)
• 15h00 — Vôlei Futuro B x Voleibol MAP (Mirim Feminino)
TERCEIRO DIA — SEXTA-FEIRA (28/11/2025)
Basquetebol — Ginásio da Lixeira
• 17h30 — Araras Basquete x Colégio São Gonçalo (Infantil Masculino)
• 18h50 — Araras Basquete x EEP Tiradentes (Juvenil Masculino)
Futsal — Ginásio Dom Aquino / Quadra Externa
O dia contará com oito partidas, com destaque para disputas entre escolas tradicionais como Ibero-Americano, José Fragelli, Diva Hugueney, Cindegraus e Vitorino Monteiro.
Voleibol — Ginásio Verdinho
• 13h30 — Colégio CEMA x Vôlei Futuro (Juvenil Feminino)
• 14h00 — Voleibol MAP x Vôlei Tancredo (Juvenil Feminino)
• 14h30 — SESI Escola Cuiabá x Vôlei Futuro (Infantil Feminino)
• 15h00 — Colégio Coração de Jesus x Voleibol MAP (Mirim Feminino)
O esporte que transforma
O secretário municipal de Esporte e Lazer, Jefferson Neves, destacou a importância da retomada do Pixote. “O Pixote é mais do que uma competição: é um projeto de formação, que estimula o espírito de equipe, a convivência e o amor pelo esporte. Queremos ampliar ainda mais em 2026, chegando a 20 modalidades. O Pixote cresce junto com nossos atletas”.
Já o secretário-adjunto, Otávio Palácio, reforçou a organização e o compromisso com os participantes. “Todos os técnicos e equipes recebem orientações claras, tabelas atualizadas e apoio técnico. O Pixote é planejamento, disciplina e integração. Nossa meta é garantir segurança, logística eficiente e competições de alto nível”.
Um começo promissor
Com ginásios cheios, clima de integração e jogos de alto nível, o Campeonato Pixote 2025 começará sua trajetória reafirmando seu papel na formação esportiva e social de milhares de jovens cuiabanos.
Rotam prende homem em flagrante com revólver sem registro em Cuiabá
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam em flagrante um homem, de 22 anos, por porte...
Polícia Civil desarticula esquema milionário de furto de energia em Lucas do Rio Verde e Sorriso
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta terça-feira (26.11), a Operação Ignis Justiça, uma força-tarefa que desmantelou...
Polícia Civil fecha mais um ponto de distribuição de drogas em Cáceres
A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (26.11), a Operação Continuum, ação permanente que visa dar continuidade às investigações de tráfico...
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
