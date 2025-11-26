Mais de 150 veículos aderem à campanha “Homens de Verdade Protegem Mulheres”, na Av. Fernando Corrêa

Nathany Gomes | Assessoria da vereadora Paula Calil

Com o objetivo de chamar a atenção do público masculino para a importância da proteção, defesa dos direitos e preservação da vida das mulheres, a presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), realizou na noite dessa terça-feira (25) mais uma edição do adesivaço da campanha “Homens de Verdade Protegem Mulheres”. A ação, regulamentada pelo Projeto de Lei nº 491/2025, ocorreu na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nas proximidades do 9º Batalhão de Engenharia e Construção (BEC).

Durante a mobilização, a vereadora e sua equipe conversaram com motoristas e fixaram adesivos alusivos ao tema, reforçando a mensagem no dia em que se marca o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, instituído pela Organização dad Nações Unidas. Ao todo, mais de 150 pessoas aderiram à iniciativa apenas nesta edição.

Paula Calil destacou que o direito à vida deve ser garantido a todas as mulheres, principalmente diante dos números alarmantes de feminicídios registrados em Mato Grosso, já são 51 casos somente este ano. Segundo ela, a participação dos homens é determinante para fortalecer o enfrentamento à violência.

“Sabemos que o machismo estrutural ainda existe e precisa ser combatido. Geralmente, os agressores são companheiros, ex-parceiros, pessoas próximas à vítima. Precisamos massificar essa mensagem, fortalecer a conscientização e ajudar a tirar Mato Grosso desse trágico ranking nacional. Essa é a minha missão”, afirmou a parlamentar.

Entre os apoiadores, o motorista Marcos Pereira elogiou a iniciativa. “Muito bom ver essa ação nas ruas, trazendo a importância da prevenção. Todos merecem respeito e cuidado, especialmente as mulheres”, disse.

Saiba mais

A campanha complementa outra iniciativa já aprovada de autoria da vereadora: o protocolo “Cuiabá Protege Mulheres”. As duas ações têm como foco promover atividades educativas, culturais e sociais em escolas, projetos sociais, igrejas, espaços esportivos e demais ambientes comunitários. As ações incluem rodas de conversa, oficinas, vídeos, jogos, peças teatrais e conteúdos sobre respeito, consentimento, masculinidade saudável e prevenção da violência.

A adesão à campanha é voluntária e aberta a cidadãos, instituições e entidades do município, mediante cadastro simplificado junto à Prefeitura, em canal que será divulgado por regulamento.

O projeto também prevê parcerias com sociedade civil organizada, entidades religiosas, escolas, universidades, empresas e diversos setores privados, além da possibilidade de buscar apoio institucional, técnico ou financeiro de organismos nacionais e internacionais, sem gerar obrigatoriedade de despesa pública.

O Projeto de Lei já foi aprovado pela Câmara Municipal e aguarda sanção da Prefeitura de Cuiabá.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT