Mais de 250 pessoas foram examinadas em mutirão de atendimentos da hanseníase

Por conta do aumento no número de casos de covid-19 em Mato Grosso, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) emitiu comunicado aos municípios, recomendando que voltem a utilizar máscaras nas dependências das unidades de saúde. E a Secretaria Municipal de Saúde ressalta que a classificação de risco do município é amarela (moderado), por isso a importância e necessidade de reforçar os cuidados para evitar a propagação da doença.

A medida adotada visa a prevenção, recomendando aos profissionais de saúde, visitantes e acompanhantes que transitam pelas unidades (enfermarias, quartos, unidades de terapia intensiva, unidades de urgência e emergência, corredores, laboratórios e outros) utilizem o equipamento de proteção individual.

O diretor da Vigilância, Jorge Bevilaqua, enfatiza a importância da higienização. “É extremamente importante que todos colaborem com medidas de prevenção, e redobrem os cuidados com a higienização das mãos, lavando bem com água e sabão ou álcool 70%. As pessoas que tiverem sintomas gripais ou suspeitarem da doença, devem usar máscara para evitar a disseminação do vírus”.

A SMS reforça que em caso de sintomas gripais ou suspeita da doença, o munícipe deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima, onde será acolhido, fará o teste e, em casos positivos, passam por avaliação médica. A testagem é realizada em todas as UBS’s.

Vale ressaltar que a vacina é uma das medidas de prevenção, para evitar casos graves da doença. As salas de vacinas das UBS’s funcionam de segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30. E nos CIA’s o horário de atendimento é das 6h30 às 17h30, sem intervalo.

Além disso, o município realiza ações de vacinação aos sábados para ofertar horário diferenciado na busca de aumentar a cobertura vacinal. Neste mês de fevereiro às salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) dos bairros: Maria Vindilina II, Primaveras, Sebastião de Matos, São Francisco e Boa Esperança, juntamente com os Centros Integrados de Atendimento (CIA’s) Jacarandás e André Maggi, estarão abertas das 7h30 às 16h30, nos dias 03, 17 e 24 de fevereiro.

A SMS destaca ainda, que segue publicando os boletins com informações do Coronavírus no município. Neste mês de janeiro foram 354 casos confirmados da doença, e no mesmo período do ano passado foram 312. Ontem (30) um óbito foi registrado. O paciente do sexo masculino tinha 96 anos, e deu entrada num hospital particular da cidade no dia 25 com diagnóstico positivo para covid.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT