Mais de 27 mil passageiros utilizaram o transporte coletivo grátis no feriado

No feriado do dia 1º de Maio, 27.722 passageiros usufruíram do transporte coletivo de graça em Cuiabá. Os dados contabilizados superaram em 11,62% o fluxo em comparação ao feriado do Dia do Trabalhador em 2024, que também teve a gratuidade nas catracas. O resultado do primeiro dia de Tarifa Zero servirá para a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) nortear o número de ônibus para atender o fluxo de pessoas em outras datas.

A iniciativa, implementada pela Prefeitura de Cuiabá se mostra estratégica tanto socialmente quanto logisticamente. O prefeito Abilio Brunini, a primeira dama e vereadora Samantha Iris e vários parlamentares fiscalizaram a opoeracionalidade do transporte durante o feriado em uma viagem que percorreu da Estação Bispo ao bairro Tijucal. Segundo a vice-prefeita e secretária da pasta, coronel Vânia Rosa, o benefício amplia o direito de ir e vir, permitindo que mais pessoas aproveitem momentos de lazer, convivência familiar e acesso a espaços públicos.

“Tivemos um aumento expressivo de pessoas aproveitando o feriado. É um avanço para a gestão municipal e principalmente para os usuários do transporte coletivo que poderão curtir mais os espaços públicos, visitar amigos, familiares e conhecer lugares que ainda não conhecem”, lembrou a gestora da Pasta.

Além do impacto social, a medida também oferece subsídios técnicos para aprimorar o serviço. De acordo com o diretor de Transportes da Semob, Nicolau Budib, o uso do cartão transporte, necessário para acessar a gratuidade, permite monitorar a demanda real de passageiros, fator que contribui para a definição do número adequado de ônibus em operação nos dias específicos de gratuidade.

Importante destacar que o sistema operou sem falhas, reforçando a capacidade de resposta da rede de transporte durante grandes fluxos. A Tarifa Zero é válida apenas para o perímetro urbano de Cuiabá, não sendo aplicada em linhas intermunicipais, como aquelas que ligam a capital a Várzea Grande.

Outro detalhe importante é o início da Lei da Tarifa Zero, que começa no próximo domingo. Conforme sansão do prefeito Abilio Brunini, todos os domingos em Cuiabá o transporte será gratuito. “Quem nos trouxe essa proposta de lei foi o vereador Eduardo Magalhães. Conseguimos fazer uma economia em nossos gastos, cortando alguns contratos, e encaminhamos o Projeto de Lei para a Câmara, que de pronto aprovou. Com isso, já sancionamos e agora todos os domingos a tarifa em Cuiabá será zero no transporte coletivo. O povo cuiabano merece esse tipo de projeto. Já deu certo no feriado e agora é lei para todos os domingos”, concluiu o prefeito.

#PraCegoVer

A foto mostra um ônibus circulando na região central de Cuiabá. O veículo é pintado nas cores verde e branca. Ao fundo, está a Catedral Basília Senhor Bom Jesus de Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT