Mais de 2,8 mil vagas de emprego são disponibilizadas pelo Sine-MT nesta semana

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) publicou nessa segunda-feira (29.01) o resultado preliminar da isenção da taxa de inscrição para o concurso da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT). Os candidatos que se manifestaram podem consultar aqui o status da solicitação.

O prazo para a interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição é até o dia 31 de janeiro. Conforme o cronograma, o resultado definitivo será publicado no dia 08 de fevereiro.

De acordo com o edital do concurso, haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos que comprovarem que são doadores regulares de sangue, pessoas desempregadas e trabalhadores que ganham até um salário mínimo e meio, eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso que prestaram serviços no período eleitoral e jurados que prestaram serviço perante o Tribunal do Júri em uma das comarcas do Estado de Mato Grosso.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 85 para profissional técnico de nível médio e de R$ 150 para profissional técnico de nível superior. As inscrições podem ser realizadas até as 16h do dia 08 de fevereiro, por meio deste link.

O requerimento de inscrição será cancelado caso o pagamento da taxa de inscrição (DAR) não seja efetuado até o dia 09 de fevereiro de 2024. No entanto, o candidato que precisar reimprimir o DAR só poderá fazê-lo até as 16h do dia 09 de fevereiro.

O concurso será realizado em duas etapas, sendo a primeira uma prova objetiva, que ocorrerá no dia 14 de abril de 2024, das 13h às 17h, em Cuiabá. A segunda etapa será de avaliação de títulos, de caráter classificatório, apenas para perfis de nível superior.

Informações sobre os cargos e perfis disponíveis podem ser acessadas no edital e na primeira retificação do edital. Alterações referentes ao edital serão publicadas na Imprensa Oficial de Mato Grosso (Iomat) e disponibilizadas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Fonte: Governo MT – MT