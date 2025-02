Mais de 3 mil casas do Santa Isabel recebem mutirão contra dengue neste sábado

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza, neste sábado (22), a terceira edição do mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti. Dessa vez a ação acontece no bairro Santa Isabel, a partir das 7h30, com ponto de encontro na Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Izabel I.

A ação, intitulada “Todos Contra a Dengue”, contará com a participação de diversos órgãos municipais e visa vistoriar 100% dos 3.396 imóveis da região, eliminando focos do vetor e orientando a população sobre prevenção e controle das arboviroses.

Até o momento,Cuiabá notificou 925 casos de dengue em 2025, dos quais 724 foram confirmados. No caso da chikungunya, a situação é ainda mais preocupante, com 2.114 notificações e 1.977 confirmações da doença. Durante as primeiras sete semanas epidemiológicas do ano, os casos de chikungunya aumentaram significativamente em relação ao mesmo período de 2024, enquanto os casos de dengue apresentaram uma leve redução nas últimas semanas. A média semanal de notificações de dengue em 2025 é de 132, um aumento de 220% em comparação com 2024. Para a chikungunya, a alta é alarmante: de apenas 3 casos semanais em 2024 para 302 em 2025, um crescimento de 9.091,3%.

Atualmente, um óbito por dengue está sob investigação, enquanto seis mortes por chikungunya foram confirmadas e outras seis estão em análise. A Prefeitura reforça a importância da colaboração popular na adoção de medidas preventivas para conter o avanço dessas doenças.

Ações do Mutirão

A mobilização contará com as seguintes atividades:

• Vistoria em 100% dos imóveis para identificação e eliminação de criadouros do Aedes aegypti.

• Tratamento de depósitos com foco em criadouros não removíveis.

• Orientação aos moradores sobre sinais, sintomas e prevenção de doenças transmitidas pelo mosquito.

• Atendimento na UBS Santa Izabel I para pacientes com sintomas de arboviroses.

• Vacinação para jovens de 10 a 14 anos na UBS Santa Izabel I.

• Cadastramento e limpeza de bolsões de lixo e terrenos baldios para remoção de entulhos e resíduos (LIMPURB).

• Notificação de imóveis com acúmulo de sujeira (VISA/O.P/D.C).

• Limpeza da beira do córrego e Projeto CATA TRECO, garantindo o recolhimento de materiais descartados inadequadamente.

Os trabalhos estão sendo coordenados pela SMS e conta com a participação de diversas secretarias e órgãos municipais, como a Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (LIMPURB), a Ordem Pública, a Secretaria de Meio Ambiente, Obras, Assistência Social, Educação e demais setores envolvidos no enfrentamento às arboviroses.

A gestão destaca que a colaboração da população é essencial para o sucesso da mobilização. Pequenas ações cotidianas, como evitar o acúmulo de água parada em recipientes, limpar calhas e caixas d’água, manter quintais organizados e permitir a entrada dos agentes de endemias para fiscalização, são medidas fundamentais no combate ao Aedes aegypti.

Com a aproximação do período de chuvas, o alerta é redobrado para evitar o aumento dos casos de dengue, chikungunya e zika. A prevenção é a principal arma contra essas doenças e a mobilização da comunidade pode salvar vidas.

#PraCegoVer

A imagem ilustra agentes de saúde envolvidos em uma ação de limpeza e combate ao mosquito Aedes Aegypti realizada em uma praça do bairro Dom Aquino, em Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT