Mais de 300 terrenos baldios já passaram pela operação “Fiscaliza e Cuida” 

A secretária municipal de Saúde, Dra Lúcia Helena Barboza Sampaio, reuniu-se nesta semana com os diretores técnicos dos principais hospitais particulares de Cuiabá para tratar da alta subnotificação de casos de arboviroses – doenças transmitidas por mosquitos, como dengue, zika e chikungunya. O encontro aconteceu no gabinete da Secretaria Municipal de Saúde para tratar dos procedimentos de notificação dessas doenças pela rede privada, garantindo um banco de dados mais completo para o planejamento de ações no município.

Segundo estimativas, cerca de 5 mil casos podem estar represados devido à falta de integração entre as notificações feitas pelos hospitais privados e o sistema da Vigilância em Saúde. Participaram da reunião representantes do Hospital Geral, Clínica Femina e Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá, que esclareceram que as notificações estão sendo feitas fisicamente e encaminhadas à Vigilância, principalmente em casos confirmados, devido à rapidez na obtenção dos diagnósticos dentro das unidades.

A secretária Lúcia Helena destacou a importância dessa integração para que a Vigilância Sanitária tenha uma visão mais realista do cenário epidemiológico da cidade.

“Fiquei muito satisfeita em ouvir que os hospitais já fazem as notificações, mas percebemos que elas podem estar represadas na Vigilância, aguardando inserção no sistema. Isso impacta diretamente no planejamento de ações de combate às arboviroses. A rede privada atende cerca de 30% da população de Cuiabá, e essas informações são essenciais para termos um panorama completo da circulação dessas doenças”.

Durante o encontro, os hospitais demonstraram interesse em acessar diretamente o sistema de notificação do Ministério da Saúde, agilizando o registro dos casos e reduzindo a carga de trabalho da Vigilância, que atualmente precisa inserir manualmente as notificações físicas no sistema do SUS. Para viabilizar essa integração, a Secretaria de Saúde se comprometeu a buscar uma solução em conjunto com a Vigilância Sanitária e a equipe de Tecnologia da Informação da Prefeitura.

“Vamos estudar a viabilidade de permitir que a rede privada insira os dados diretamente no sistema, sempre respeitando as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Nossa intenção é facilitar esse processo e garantir que as informações cheguem de forma mais ágil e segura”.

A Secretaria de Saúde seguirá dialogando com os hospitais privados para fortalecer essa parceria e garantir que as notificações sejam feitas de maneira mais eficiente, contribuindo para um melhor controle epidemiológico e para ações mais efetivas no combate às arboviroses e outras doenças na capital.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT