Mais de 390 alunos do projeto Bombeiros na Escola se formam em Primavera do Leste

Ação do Gefron, em conjunto com a Polícia Federal e unidades da Polícia Militar, apreendeu, na tarde desta quinta-feira (07.12), 500 quilos de pasta base de cocaína, na região do município de Campos de Júlio (a 550 quilômetros de Cuiabá).

Na mesma operação ocorreu a prisão de um homem suspeito de tráfico e a apreensão de duas caminhonetes (Hilux e Strada) usadas no transporte da droga.

De acordo com o registro feito pelas das equipes do Grupo Especial de Fronteira da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), a droga estava dividida e embalada em 15 fardos. Os policiais flagraram o momento em que o entorpecente era descarregado e enterrado em um buraco aberto em uma área de mata fechada.

Doze fardos já haviam sido levados dos veículos para o espaço onde seriam enterrados. No local também foram apreendidas pás e enxadas.

Com a aproximação das equipes do Gefron é possível que outros suspeitos envolvidos na ação criminosa tenham fugido do local e se embrenhado na floresta. Uma força tarefa da unidade especializada permanece na região fazendo buscas, na tentativa de prendê-los.

Essa ação policial mobiliza, também, policiais federais e guarnições de unidades da Polícia Militar, entre as quais das Companhias de PM de Campo Novo, Sapezal e Comodoro, além da Companhia de Força Tática de Tangará da Serra.

Fonte: Governo MT – MT