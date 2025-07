Mais de 40 toneladas de lixo são retirados da Miguel Sutil em operação da Limpurb

Em uma solenidade marcada por reconhecimento e emoção, o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, foi agraciado com a Comenda do Mérito Farmacêutico 2025, concedida pelo Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso (CRF-MT). A honraria destaca a significativa contribuição do gestor à saúde pública municipal e, especialmente, à valorização da profissão farmacêutica.

Um dos principais marcos da gestão de Abilio Brunini, e fator determinante para a homenagem, foi a criação da Secretaria Adjunta de Assistência Farmacêutica e Insumos Hospitalares (SAAFIH), uma medida histórica e inédita no município. A nova estrutura passou a funcionar oficialmente em 25 de junho de 2025 e fortalece a atuação da assistência farmacêutica no âmbito do SUS municipal. O secretário adjunto da pasta é o farmacêutico e conselheiro do CRF-MT, Cleyton Eduardo da Silva.

Em seu discurso, o prefeito agradeceu a homenagem e destacou os grandes desafios enfrentados na área da saúde, especialmente no setor farmacêutico. Ao comentar o cenário da saúde municipal, reconheceu que há uma deficiência de cerca de 30% no abastecimento de medicamentos, além de diversos entraves que dificultam a gestão, como falhas no planejamento, ausência de dados consistentes, orçamento deficitário e dificuldades operacionais.

“Se eu fosse enumerar todos os problemas, talvez pedissem o título de volta [brincou]. Fico muito honrado, mas a verdade é que fiz apenas um gesto diante de um setor tão difícil da administração pública”, afirmou o prefeito.

Sobre a criação da Secretaria Adjunta de Assistência Farmacêutica, Abilio destacou a importância de ter farmacêuticos na linha de frente da gestão da assistência. “Desde o começo da gestão, antes mesmo da eleição, eu já dizia aqui no Conselho sobre a importância de termos uma junta voltada à farmácia. Não que ela, sozinha, vá resolver os problemas, mas será composta por profissionais qualificados que podem apontar caminhos”, explicou.

O prefeito pontuou que, com a nova secretaria, as decisões sobre o funcionamento das farmácias nas unidades básicas, hospitalares e juntas passam a ser tomadas por quem tem formação técnica específica. Segundo ele, a iniciativa não significa que outros profissionais não possam contribuir, mas avalia como justo que farmacêuticos estejam à frente dessas decisões, considerando sua formação voltada exclusivamente para essa área.

“Ainda enfrentamos muitos conflitos, pois, muitas vezes, o tema da assistência farmacêutica na unidade básica de saúde se confunde com as políticas da atenção primária e, por vezes, também com a atenção especializada. Isso naturalmente gera conflitos. No entanto, a gestão pública existe para lidar com esses desafios”, concluiu.

A presidente da entidade, Dra. Cristina Reis, ressaltou que o reconhecimento vai além do simbolismo, representando de fato o reconhecimento aos profissionais. A mensagem da diretoria também enfatizou o trabalho que vai além do bem-estar da população, envolvendo os bastidores da política nas articulações institucionais, na fiscalização técnica, no incentivo à qualificação profissional e na escuta ativa de cada demanda que chega aos profissionais para solução. “A homenagem reafirma o compromisso do CRF com a valorização da categoria.”

Noite de homenagens

A instituição também reconheceu grandes nomes da categoria, entre eles o Farmacêutico do Ano, Dr. Permínio Pinto, de 90 anos, primeiro inscrito no CRF-MT e um dos fundadores da entidade. Também foi homenageada, in memoriam, Ivone Oliveira da Silva, que dedicou 38 anos como contadora à instituição. Outros profissionais reconhecidos foram Dra. Cátia De Fatima Fernandes Silva Oda, Dra. Cleula de Fátima Maciel Borges, Dra. Fernanda Regina Casagrande Giachini Vitorino, Dr. Iberê Ferreira da Silva Junior, Dr. João Paulo Martins Viana, Dr. José Lucas Aguiar Silva, Dra. Maria Auxiliadora Pereira, Dr. Miguel Matias Campos, Dr. Rodolpho Guilherme Moreira, Dr. Ruberlei Godinho de Oliveira, Dra. Suely Abreu de Barros e Dra. Zélia Regina Bieski Araújo.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT