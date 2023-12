Mais de 450 mil consumidores concorrem a prêmios do Nota MT nesta quinta-feira (14)

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) divulgou, nesta terça-feira (12.12), os gabaritos definitivos das provas do processo seletivo unificado para o ingresso de novos estudantes nas 26 escolas estaduais militares, em 2024.

As provas foram aplicadas no dia 26 de novembro, com questões objetivas de caráter classificatório e eliminatório, com base no conhecimento correspondente ao 6º, 7º, 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e ao 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio.

Mais de 12 mil candidatos estão disputando 4.425 vagas para turmas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. As vagas serão preenchidas pelos candidatos aprovados e os classificados irão para o cadastro reserva, conforme o edital disponível AQUI.

A divulgação do resultado final com a lista dos aprovados será publicada no dia 20 desse mês. O período de matrícula será de 8 a 12 de janeiro de 2024, na unidade escolar.

As escolas estaduais sob a gestão da Polícia Militar estão localizadas nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Água Boa, Cáceres, Barra do Garças, Confresa, Diamantino, Juara, Juína, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, Vila Rica, Querência, Primavera do Leste, Canarana e Peixoto de Azevedo.

Já as Escolas Militares gerenciadas pelo Corpo de Bombeiros ficam em Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garças e Alta Floresta.

Acesse os gabaritos disponíveis AQUI.