Mais de 500 atendimentos marcam Dia do Migrante em Cuiabá

Mais de 500 atendimentos foram realizados durante a abertura da Semana do Migrante em Cuiabá, nesta sexta-feira (20), em uma grande ação promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, em parceria com a Pastoral do Migrante Secretaria Municipal da Mulher e da Saúde. A mobilização ocorreu no Centro Pastoral para Migrantes e ofereceu uma ampla gama de serviços gratuitos voltados à população migrante da Capital, nesta sexta-feira (20).

Entre os principais atendimentos oferecidos estiveram consultas odontológicas, aplicação da vacina contra a gripe, atualização do Cadastro Único para programas sociais, orientações trabalhistas e atendimento pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Também houve emissão de documentos e carteirinhas, presença da Receita Federal, além do apoio da Secretaria Municipal da Mulher e da concessionária Águas Cuiabá, que disponibilizou serviços essenciais de saneamento e orientação.

A ação foi elogiada por migrantes de diversas nacionalidades, especialmente venezuelanos, haitianos, bolivianos e colombianos, que destacaram a importância do acolhimento institucional para garantir dignidade, cidadania e oportunidades em solo cuiabano. “Essa é uma ação fundamental para garantir que os migrantes se sintam parte da nossa cidade”, destacou a secretária Hélida Vilela de Oliveira.

A Semana do Migrante segue com atividades até o dia 25 de junho, data em que se celebra o Dia do Imigrante no Brasil — uma homenagem à diversidade cultural e à contribuição dos imigrantes para a formação da sociedade brasileira.

#PraCegoVer

A imagem principal mostra a secretária de Assistência Social, ao lado de um grupo de servidores e membros da pastoral do migrante. Ao fundo as bandeiras do Brasil e outras várias nacionalidades como venezuela, Colômbia e Haiti.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT