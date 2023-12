Mais de 500 estudantes da rede estadual participam do 1º Torneio de Robótica de MT

Estudantes da Rede Estadual de Ensino, participaram, nesta quinta-feira (14.12), do 1º Torneio de Robótica de Mato Grosso, no auditório da Fatec Senai, em Cuiabá. A ação é um incentivo aos estudantes para resolução dos desafios propostos pelo programa de robótica desenvolvido e aplicado nas salas de aula da rede estadual, por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) e a Sim Inova.

O torneio é preparado em formato de competição saudável, incentivando os jovens a usarem a criatividade, inovação e estratégia. A ação abrange desde a montagem até a execução dos comandos para o protótipo montado, colocando à prova as ações coordenadas em uma arena e gerando a disputa entre duas equipes distintas.

Para Gustavo Fernandes de 12 anos, estudante da Escola Estadual Prof. Heliodoro Capistrano Da Silva, em Cuiabá, o evento é uma ação de desenvolvimento complementar, voltada para as práticas já realizadas em sala de aula.

“Essa é a segunda competição de robótica que participo, e a primeira que estamos em equipe representando a nossa escola. Nas competições, o nosso cérebro projeta as ações que vão ser executadas na arena, e a gente vai estimulando a mente antes mesmo da batalha. A robótica tem um conjunto de fatores que contribuem para o nosso desenvolvimento com ferramentas educacionais”, afirmou.

Já para Yuri Pereira, de 13 anos, da mesma escola, o evento representa a atenção e o compromisso da Seduc em oferecer equipamentos e suporte para contribuir com o desenvolvimento direcionados dos estudantes.

“Nós temos trabalhos com robótica que desenvolvemos durante todo o ano na sala de aula, e hoje apresentamos através de uma modalidade em que as ações são totalmente automatizadas. Pra mim, esse torneio é uma demonstração de atenção e do compromisso dos envolvidos em oferecer a orientação necessária para as ações serem realizadas”, explicou.

O professor de Matemática e Física da Escola Estadual Cremilda de Oliveira Viana, de Primavera do Leste, Weverton Fichermam, destacou que a era da tecnologia fortaleceu a introdução e aplicação da robótica educacional nas escolas.

“A inserção da robótica na grade das escolas públicas do Estado é de suma importância, pois estimula o desenvolvimento da tecnologia com nossos estudantes tecnológicos. A robótica visa integração, estimula o aluno na questão da criatividade com o próprio ato de montar o seu protótipo através da programação. Esse é o segundo ano que eu trabalho robótica com meus alunos e a participação de todos, seja na montagem ou na programação”, contou.

O CEO da Sim Inova, Ivan Ipólyto, enfatizou a participação dos jovens e o trabalho em conjunto, desenvolvendo estratégias durante o torneio.

“A competição é baseada em disputa de mesas de torneio, onde os estudantes apresentam o seu protótipo fazendo com que a equipe adversária saia de uma área delimitada. Este é um evento que os alunos conseguem trabalhar e apresentar tudo aquilo que eles vêm aprendendo em sala de aula ao longo de todo ano, como programação e suas variações através de diferentes estratégias. São ferramentas que fortalecem e complementam o estudo com ganho de experiência e habilidades”, disse.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, reafirmou o compromisso do Governo do Estado em promover educação e tecnologia em sala de aula.

“O torneio de robótica é, na verdade, o encerramento de todo um trabalho pedagógico que acontece nas escolas durante o ano letivo. Os estudantes passam por um cunho educacional que envolve pesquisas, instruções específicas, desenvolvimento e soluções, através de valores de conjunto como; trabalho em equipe, empatia e respeito. Tudo isso faz parte de um grande projeto que é o Plano de educação 10 anos, onde o Governo do Estado investe em melhorias na aprendizagem desses estudantes, com o objetivo de colocar a educação pública do Estado entre as cinco melhores do país”, finalizou.