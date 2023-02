Mais de 56 mil estudantes voltam às aulas em 169 unidades da rede municipal de Cuiabá

Nesta segunda-feira (6), 56.460 estudantes matriculados nas 169 unidades educacionais da rede pública municipal de Cuiabá, retornaram às salas de aulas. No total, serão 200 dias letivos para as escolas e, 205 para unidades de creches e Centros Municipais de Educação Infantil. Muita ansiedade e saudade dos colegas e professores marcaram o retorno das atividades nas unidades educacionais.

Na última sexta-feira (30), durante a aula inaugural, evento que abriu o Ano Letivo 2023 e registrou 23 mil visualizações, o prefeito Emanuel Pinheiro, em live, saudou os profissionais da Educação. Pinheiro lembrou as obras de requalificação das unidades de creche, que estão sendo transformadas em Centros Educacionais Infantis (CEIC), uma criação da sua gestão visando a ampliação do número de vagas na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses e anunciou novas entregas. Ele reafirmou o compromisso com a educação pública municipal, com a valorização dos profissionais e disse aos pais e responsáveis, que os estudantes irão receber o kit material escolar e uniformes.

“O Kit Escolar completo, mais uma ação da nossa gestão que se tornou referência, será entregue a todos os mais de 56 mil estudantes matriculados com uniforme, camisa e shortinho para os meninos e camisa e short-saia para as meninas, tênis, mochila e o material escolar completo – caderno, lápis, lápis de cor, borracha, régua -, tudo do bom e do melhor. Esse é um compromisso meu e da primeira-dama Márcia Pinheiro”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

A secretária municipal de Educação, Edilene de Souza Machado destacou a competência dos profissionais que atuam na rede pública municipal e em relação ao inicio do ano letivo o lançamento do orientativo para as equipes gestoras e a realização, nas unidades, de aulas inaugurais, com a presença dos pais. “Os nossos pais precisam saber com antecedência como irá funcionar a unidade. Essa novidade já está trazendo reflexos positivos neste início de ano letivo. Isso prova a confiança dos pais ao deixarem seus filhos, com tranquilidade, nas unidades e, só vamos conseguir melhorar ainda mais os índices de aprendizagem dos nossos estudantes, a partir da relação estreita ente a família, a escola e a comunidade”, destacou a secretária Edilene Machado.

Atendimento

A rede pública municipal atende da Educação Infantil, atende 22.153 estudantes na faixa etária de 0 a 5 anos e 34.307 estudantes do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).