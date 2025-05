Mais de 56 mil pessoas já aproveitaram ônibus grátis no feriado e no domingo

Mais de 56 mil pessoas aproveitaram passagem de ônibus gratuita em Cuiabá, no feriado de 1° de maio, Dia do Trabalhador e no domingo (4). A gratuidade do transporte coletivo é resultado da Lei 7.248 sancionada em 29 de abril, pelo prefeito Abilio Brunini, que garante tarifa zero aos domingos e também nos feriados – mediante decreto.

No dia 4, 28.671 pessoas foram beneficiadas, conforme registros da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob). Os números ultrapassaram em 949 passagens gratuitas que o dia 1º de Maio, quando a Tarifa Zero também foi aplicada. No total, já são 56.393 passagens gratuitas só este mês.

Com a nova legislação em vigor, a estimativa é de que as pessoas aproveitem mais as atividades de lazer, visitando parques da cidade, pontos culturais, esportivos e turísticos acompanhados de toda família.

A ação da Prefeitura de Cuiabá promove a inclusão social e a participação dos cidadãos, garantindo que todos tenham acesso às oportunidades, independente da condição financeira. “Isso reforça o compromisso da gestão municipal com a inclusão social, a mobilidade acessível e o fortalecimento do transporte público como ferramenta de cidadania”, frisou a vice-prefeita e secretária da Semob, coronel Vânia Rosa.

Para o prefeito Abilio Brunini não restam dúvidas de que o ganho é compartilhado. “Estamos conduzindo as ações com responsabilidade, e uma delas, foi a economia que tivemos desde que assumimos a administração. Como resultado, cumprimos compromissos com dívidas e estamos conseguindo proporcionar melhoria de qualidade de vida para os cidadãos. Isso nos dá indícios de que devemos perseguir no propósito, ajustando e economizando para ampliar em mais projetos”, pontuou.

No Dia do Trabalhador, quando a medida já havia sido aplicada de forma pontual, o prefeito Abilio, acompanhado da primeira-dama e vereadora Samantha Iris e vereadores, percorreu de ônibus o trajeto entre o Centro e o bairro Tijucal, conversou com diversos passageiros. Entre eles, alguns não sabiam que a passagem era de graça, nem se atentaram quando passaram a catraca. A novidade, no entanto, deixou muitos deles empolgados porque vislumbraram a oportunidade de passear com os filhos.

A Tarifa Zero é válida apenas para Cuiabá e não se aplica ao transporte intermunicipal entre Cuiabá e Várzea Grande.

Para usufruir do benefício, é necessário possuir o cartão transporte, que pode ser solicitado pelo link https://amtu.com.br/solicitacao-de-cartao-transporte, nas cabines da MTU, nos terminais/estações de transporte ou com monitores devidamente identificados.

