Mais de 600 novas matrículas em capacitações são realizadas em mutirão de entrega de cartões do SER Família

Durante os mutirões de entrega dos cartões do Programa SER Família, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, os beneficiários tiveram a oportunidade de receber orientações para conhecimento e inscrição para realizar os cursos de qualificação ofertados pelo Programa SER Família Capacita. Ao todo, foram 614 novas inscrições no programa, somando Cuiabá e Várzea Grande.

A capacitação, ofertada para todo Mato Grosso, é uma das condicionalidades exigidas para a permanência no Programa SER Família. O interessado pode realizar a inscrição online, pelo site do programa, ou pessoalmente durante os mutirões da Setasc. Em Cuiabá, durante o mutirão realizado de 01 a 5 de setembro, foram mais de 400 inscrições no SER Família Capacita. Em Várzea Grande, no mesmo período, foram mais de 200.

O secretário de Assistência Social e Cidadania da Setasc, Klebson Gomes, enfatiza a importância do Programa SER Família Capacita e sua relevância para o desenvolvimento social do estado.

“Durante o Mutirão de entrega dos cartões SER Família, o Governo do Estado por meio do Programa SER Família Capacita ofereceu a oportunidade de inscrição em cursos de capacitação. O programa tem como objetivo promover o desenvolvimento e ascensão social das pessoas, oferecendo uma ótima oportunidade de mudança de vida para as famílias mato-grossenses, por meio da qualificação profissional”, acrescentou o secretário.

A coordenadora de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo da Setasc, Marcela Barbosa, ressalta a oferta e destaca a importância da qualificação profissional para a população mato-grossense.

“Durante a ação de entrega dos cartões do programa Ser Família, também foram realizadas as matrículas para os cursos do SER Família Capacita. A organização convida não apenas os beneficiários do cartão, mas também todos os seus familiares a aproveitarem a oportunidade de se inscrever gratuitamente em cursos profissionalizantes”, enfatizou Marcela.

As pessoas interessadas em realizar algum curso de capacitação oferecido pelo SER Família Capacita, podem procurar informações junto à Setasc ou no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), para realizar inscrição de forma presencial. As inscrições também podem ser feitas de forma online, pelo site do programa.

Em Cuiabá, a entrega dos cartões SER Família foi realizada de 1 a 5 de setembro na sede da Setasc. No mesmo período, em Várzea Grande, a entrega ocorreu no Ginásio Fiotão. Durante essas datas, além da entrega dos cartões, as equipes da assistência social estiveram disponíveis para atendimentos e orientações acerca do programa SER Família Capacita.

Nos municípios do interior, os cartões foram entregues às equipes da Polícia Militar, que repassam às secretarias municipais de Assistência Social, responsáveis pela distribuição aos beneficiários.

Com supervisão de Layse Ávila*

Fonte: Governo MT – MT