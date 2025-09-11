MATO GROSSO
Mais de 600 novas matrículas em capacitações são realizadas em mutirão de entrega de cartões do SER Família
Durante os mutirões de entrega dos cartões do Programa SER Família, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, os beneficiários tiveram a oportunidade de receber orientações para conhecimento e inscrição para realizar os cursos de qualificação ofertados pelo Programa SER Família Capacita. Ao todo, foram 614 novas inscrições no programa, somando Cuiabá e Várzea Grande.
A capacitação, ofertada para todo Mato Grosso, é uma das condicionalidades exigidas para a permanência no Programa SER Família. O interessado pode realizar a inscrição online, pelo site do programa, ou pessoalmente durante os mutirões da Setasc. Em Cuiabá, durante o mutirão realizado de 01 a 5 de setembro, foram mais de 400 inscrições no SER Família Capacita. Em Várzea Grande, no mesmo período, foram mais de 200.
O secretário de Assistência Social e Cidadania da Setasc, Klebson Gomes, enfatiza a importância do Programa SER Família Capacita e sua relevância para o desenvolvimento social do estado.
“Durante o Mutirão de entrega dos cartões SER Família, o Governo do Estado por meio do Programa SER Família Capacita ofereceu a oportunidade de inscrição em cursos de capacitação. O programa tem como objetivo promover o desenvolvimento e ascensão social das pessoas, oferecendo uma ótima oportunidade de mudança de vida para as famílias mato-grossenses, por meio da qualificação profissional”, acrescentou o secretário.
A coordenadora de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo da Setasc, Marcela Barbosa, ressalta a oferta e destaca a importância da qualificação profissional para a população mato-grossense.
“Durante a ação de entrega dos cartões do programa Ser Família, também foram realizadas as matrículas para os cursos do SER Família Capacita. A organização convida não apenas os beneficiários do cartão, mas também todos os seus familiares a aproveitarem a oportunidade de se inscrever gratuitamente em cursos profissionalizantes”, enfatizou Marcela.
As pessoas interessadas em realizar algum curso de capacitação oferecido pelo SER Família Capacita, podem procurar informações junto à Setasc ou no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), para realizar inscrição de forma presencial. As inscrições também podem ser feitas de forma online, pelo site do programa.
Em Cuiabá, a entrega dos cartões SER Família foi realizada de 1 a 5 de setembro na sede da Setasc. No mesmo período, em Várzea Grande, a entrega ocorreu no Ginásio Fiotão. Durante essas datas, além da entrega dos cartões, as equipes da assistência social estiveram disponíveis para atendimentos e orientações acerca do programa SER Família Capacita.
Nos municípios do interior, os cartões foram entregues às equipes da Polícia Militar, que repassam às secretarias municipais de Assistência Social, responsáveis pela distribuição aos beneficiários.
Com supervisão de Layse Ávila*
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Bombeiros socorrem criança afogada após pais buscarem ajuda diretamente no quartel
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu uma criança que se afogou após cair na piscina de sua residência, em Alta Floresta (a 790 km de Cuiabá). O atendimento foi realizado na noite de terça-feira (9.9) após os pais levarem a vítima diretamente ao quartel da corporação em busca de socorro.
A equipe da 7ª Companhia Independente Bombeiro Militar (7ª CIBM) foi surpreendida, por volta das 19h45, com a chegada da família em um veículo particular, trazendo a criança no colo materno, consciente, porém sem estímulos.
Prontamente, os bombeiros se dirigiram até a vítima e iniciaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar. A criança foi rapidamente transferida para a unidade de resgate, onde permaneceu sob monitoramento contínuo durante o trajeto até o hospital.
A equipe realizou oxigenoterapia e acompanhou de forma constante os sinais vitais da vítima. Ainda durante o deslocamento, a criança expeliu uma grande quantidade de água, demonstrando resposta positiva aos primeiros atendimentos. Ela foi entregue à equipe médica consciente.
De acordo com relato da mãe, ela percebeu a ausência do filho ao notar a porta da residência aberta. Após cerca de cinco minutos de buscas, encontrou a criança dentro da piscina, de onde foi imediatamente retirada.
Baixe aqui o vídeo da ocorrência.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Moradores de Cuiabá e Água Boa levam R$100 mil em sorteio do Nota MT
O programa Nota MT, do Governo de Mato Grosso, realizou nesta quinta-feira (11.9) o sorteio referente ao mês de agosto de 2025. Ao todo, 1.008 consumidores cadastrados que pediram CPF na nota foram premiados, com uma premiação total de R$ 900 mil. A edição contou com mais de 4,5 milhões de bilhetes gerados.
Os dois prêmios principais, de R$ 100 mil cada, foram para moradores de Água Boa e de Cuiabá, que também recebeu os três prêmios de R$ 50 mil. Já os prêmios de R$ 10 mil contemplaram consumidores de Várzea Grande, Campo Verde, Sinop e Rondonópolis. Outros mil ganhadores levaram prêmios de R$ 500.
O sorteio foi conduzido pelo secretário adjunto de Projetos Estratégicos da Sefaz, Vinícius Simioni, que destacou a importância do programa para o fortalecimento da arrecadação e dos investimentos do Estado:
“Isso contribui para todo o ambiente, tanto pelo sorteio quanto pelo fortalecimento das entidades e do comércio local, que ganha com uma concorrência mais leal. Essa arrecadação permite ao Estado atender às necessidades sociais e realizar o volume crescente de investimentos que temos feito mês a mês, somando quase 20% da receita, para atender melhor a população”, afirmou.
Este foi o 88º sorteio do Nota MT, programa que promove a cidadania fiscal e estimula a emissão de notas fiscais, gerando benefícios diretos para os consumidores e para entidades sociais. Além dos sorteios mensais, os participantes podem acumular pontos para obter desconto no IPVA.
Como participar
Para concorrer, basta se cadastrar no site www.nota.mt.gov.br
ou no aplicativo oficial do programa e solicitar a inclusão do CPF na nota no momento das compras. O programa também permite que os participantes escolham instituições sociais para serem beneficiadas com parte dos recursos.
Fonte: Governo MT – MT
Projeto de Thiago Silva realiza palestras sobre valorização da vida e prevenção ao suicídio nas escolas
Polícia Civil inaugura Sala de Plantão de Atendimento à Mulher em Alto Araguaia
Justiça Eleitoral participa da “Unemat Cidadã”, em Diamantino
Mais de 600 novas matrículas em capacitações são realizadas em mutirão de entrega de cartões do SER Família
Bombeiros socorrem criança afogada após pais buscarem ajuda diretamente no quartel
Segurança
Polícia Civil inaugura Sala de Plantão de Atendimento à Mulher em Alto Araguaia
A Polícia Civil inaugurou, nesta quarta-feira (11.9), mais uma Sala de Plantão de Atendimento à Mulher e Vulneráveis, desta vez...
Após perseguição, Polícia Militar prende dois integrantes de facção criminosa em Cáceres
Dois integrantes de uma facção criminosa foram detidos, na noite desta quarta-feira (10.9), por policiais militares do 6º Batalhão, suspeitos...
Trio é preso em flagrante pela PM com 59 porções de drogas, arma e munições em Várzea Grande e Cuiabá
Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP), do 4º Batalhão, prenderam em flagrante, na noite desta quarta-feira (10.9), três homens...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Economia & Finanças7 dias atrás
Mato Grosso é o segundo estado do país que mais gerou empregos formais em julho, segundo Caged
-
CIDADES6 dias atrás
Festeja: Prefeito apresenta potencial de Sinop para investidores nacionais e internacionais
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde investe R$ 61,5 milhões para ampliar atendimentos especializados e garantir mais acesso à saúde bucal no Ceará
-
CIDADES7 dias atrás
Desfile Cívico será domingo (07) às 17h e contará com apresentação de 83 blocos
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
Setembro Amarelo: quando a saúde mental também protege o coração
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura debate com provedores de internet e telefonia sobre despoluição de cabeamento e fiação
-
Saúde5 dias atrás
Ministro Padilha visita primeiro Centro de Referência em Saúde Indígena do Brasil, no território Yanomami
-
Saúde3 dias atrás
Profissionais de saúde e da segurança pública são qualificados para registros de mortes por causas externas