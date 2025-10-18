Connect with us

Cuiabá

Mais de 80 alunos participam de peça teatral sobre consciência ambiental em Cuiabá

Publicado em

18/10/2025

Mais de 80 estudantes dos períodos matutino e vespertino da EMEB Professora Guilhermina de Figueiredo participaram, na quinta-feira (16), de uma aula especial sobre educação ambiental promovida pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp).

Acompanhados por professores e coordenadores, os alunos assistiram à peça teatral “O Rio que Sorria”, parte do “Programa Sorp Perto de Você”, que tem o objetivo de aproximar a Secretaria das comunidades escolares.

As alunas Alice Beatriz da Silva e Rafaela Batista Pego, ambas de 10 anos, elogiaram a iniciativa e destacaram as lições aprendidas. “Aprendi que não pode jogar lixo no rio nem no chão, porque prejudica os animais e o planeta”, disse Alice. Já Rafaela se divertiu com o espetáculo: “Gostei do personagem Pamonha. Ele era engraçado e esfomeado, parece comigo.”

A peça, escrita e dirigida pela agente de Regulação e Fiscalização Geny Martins, foi acompanhada com entusiasmo pelos alunos. Geny explicou que a inspiração para o roteiro veio da mudança climática.

“O teatro é uma forma sensível e poderosa de despertar a consciência ambiental nas crianças. ‘O Rio que Sorria’ nasceu do desejo de mostrar que cada atitude conta na preservação da natureza. Quando os alunos se envolvem com os personagens, passam a entender que cuidar da água, das árvores e dos rios é também cuidar da nossa própria vida. Ver servidores e estagiários da Sorp levando essa mensagem é motivo de muito orgulho. Queremos que essa iniciativa chegue a muitas escolas e inspire novas gerações a proteger o meio ambiente”, afirmou Geny.

Para a secretária de Ordem Pública, Juliana Palhares, a abordagem lúdica do tema promove reflexões e contribui para a formação de cidadãos mais conscientes. Ela destacou que o programa estimula a cidadania, o respeito às normas urbanísticas e, principalmente, a consciência ambiental.

“Foi uma experiência incrível para nós, servidores, planejar esse evento. A peça tem humor, mas também traz reflexões sobre atitudes que prejudicam o meio ambiente, como a poluição dos rios. As crianças aprendem e levam esse ensinamento para casa, formando, com o tempo, uma consciência de cuidado com a cidade”, ressaltou.

Além da apresentação, as crianças participaram de um lanche e de momentos de lazer no Mega Park ao lado da Secretaria, mantido por Marcelo, proprietário que se comprometeu a manter a parceria, abrindo o espaço uma vez por mês para escolas do programa. “Elas puderam brincar livremente, sem se preocupar com preço ou horário. Foi um momento de alegria e aprendizado para todos”, completou.

A coordenadora da EMEB Professora Guilhermina de Figueiredo, Helena Lacerda, avaliou a ação como um aprendizado significativo. “Foi uma aula fora da sala, e as crianças aprenderam de forma divertida. Prestaram atenção, participaram e se divertiram muito. Um verdadeiro presente depois do Dia das Crianças”, afirmou.

O evento contou com o apoio das Secretarias Municipais de Educação e de Mobilidade Urbana e Segurança Pública.

Programa “Sorp Perto de Você”

Diretores interessadas em receber a apresentação do projeto na unidade escolar devem contatar a Secretaria Municipal de Ordem Pública por meio de ofício, a ser encaminhado para o e-mail: [email protected].

O elenco é formado por estagiários e servidores da SORP, que se voluntariaram para a ação educativa. A proposta é levar o teatro a diferentes escolas da rede, utilizando a arte como ferramenta para dialogar com crianças e adolescentes sobre o uso responsável da água, o descarte correto de resíduos e a conservação de áreas verdes.

#PraCegoVer

A imagem que ilustra a matéria mostra os alunos da EMEB Professora Guilhermina de Figueiredo, os personagens e a secretária Juliana Palhares no auditório da Secretaria de Ordem Pública.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Cuiabá

Consultórios odontológicos vão oferecer atendimento 24 horas para crianças em Cuiabá

Published

14 minutos atrás

on

18/10/2025

By

A Prefeitura de Cuiabá prepara a implantação de uma estrutura inédita de atendimento odontológico voltada exclusivamente ao público infantil no novo Centro Médico Infantil (CMI) Antonny Gabriel de Souza Gomes de Moraes, o primeiro hospital 100% pediátrico da capital. O espaço contará com consultórios odontológicos equipados para atendimento 24 horas, oferecendo tanto urgências quanto procedimentos eletivos por agendamento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nove odontopediatras irão compor a equipe responsável pelo serviço, que incluirá o diagnóstico e tratamento de lesões bucais, além do atendimento especializado a crianças com necessidades especiais.

O setor odontológico funcionará integrado ao pronto atendimento do CMI, com suporte em tempo integral e ambientes planejados para proporcionar acolhimento e conforto. O espaço contará com salas de procedimento e consultórios equipados com tecnologia moderna, garantindo segurança e qualidade nos atendimentos.

Localizado em uma área anexa ao antigo Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, na Avenida General Valle, o CMI recebeu investimentos de R$ 11,8 milhões e será referência na atenção pediátrica do município. O hospital foi projetado para oferecer um ambiente humanizado e acessível, com espaços lúdicos e acolhedores voltados ao bem-estar das crianças e seus acompanhantes.

A entrega da estrutura física do CMI ocorreu neste domingo (12), em vistoria técnica realizada pelo prefeito Abilio Brunini, marcando a transição para a fase final de implantação do hospital. Os atendimentos estão previstos para começar em novembro.

“O CMI Antonny é um marco para Cuiabá. É uma obra que resgata a dignidade da saúde pública e garante que nossas crianças recebam o melhor cuidado possível, em um ambiente pensado especialmente para elas”, afirmou o prefeito.

Com a nova unidade, a Prefeitura de Cuiabá reforça seu compromisso com a ampliação e qualificação da rede municipal de saúde, priorizando o atendimento humanizado e especializado para o público infantil, inclusive na área odontológica, muitas vezes negligenciada no atendimento emergencial.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Cuiabá

Obras de requalificação do Mercado do Porto são retomadas com foco em acessibilidade e drenagem

Published

3 horas atrás

on

18/10/2025

By

As obras de requalificação do Mercado do Porto, em Cuiabá, serão retomadas na próxima semana, sob coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura. A intervenção visa corrigir falhas deixadas na entrega anterior, realizada no fim de 2024, que ocorreu com pendências estruturais e de acessibilidade.

Segundo a pasta, os primeiros serviços serão dedicados à reconstrução dos sistemas de drenagem e esgoto, considerados os pontos mais sensíveis e que haviam sido executados de forma inadequada. As laterais do mercado já foram refeitas, e a próxima etapa será a drenagem da área de pescados, para eliminar o acúmulo de água que ainda ocorre no local.

Outra frente de trabalho será a readequação da calçada frontal, que havia sido quebrada, para garantir o cumprimento das normas de acessibilidade, incluindo rampas, guarda-corpos e inclinação adequada para cadeirantes. O forro da praça de alimentação, que apresentava buracos, também será reparado nesta primeira etapa, atendendo a uma notificação do Ministério Público.

Além das correções imediatas, a reforma prevê melhorias futuras e expansão do complexo. O projeto inclui a integração do Mercado do Porto ao Shopping Orla, com a demolição de construções que hoje obstruem a vista da entrada, formando um único eixo turístico. A proposta também contempla ações de sustentabilidade, como arborização, coleta seletiva e uma nova área para resíduos úmidos.

Está em elaboração o projeto para construção de uma Sala de Desossa e Manipulação, viabilizada por uma emenda de R$ 750 mil, e de um banheiro no térreo, atendendo a uma demanda dos permissionários do setor de pescados.

“A obra do Mercado do Porto é um exemplo de que consertar o que não foi feito corretamente, muitas vezes, é mais difícil do que começar do zero. Infelizmente, a gestão passada entregou o mercado sem o sistema de esgoto e fora das normas de acessibilidade. Tivemos que revisar o projeto e o orçamento, mas agora a prioridade é fazer uma entrega definitiva e de qualidade”, afirmou o secretário municipal Fernando Medeiros, destacando o desafio de corrigir o que foi entregue de forma incompleta:

De acordo com o secretário-adjunto municipal de Obras e Infraestrutura, Matheus Barbosa, a previsão de entrega das etapas de drenagem e esgoto dependerá da conclusão do detalhamento orçamentário, prevista para a próxima semana.

“Estamos revisando o orçamento para garantir legalidade e precisão. Os projetos de drenagem, esgoto e acessibilidade foram elaborados por especialistas e seguem todas as normas vigentes. Haverá fiscalização diária para assegurar que tudo seja executado conforme o planejado”, explicou.

A prefeitura informou que o acesso dos permissionários e do público não será afetado durante as intervenções, já que o Mercado do Porto possui múltiplas entradas. As áreas em obra estarão isoladas, sem interferir no funcionamento do espaço.

#PraCegoVer

A imagem mostra o interior do Mercado do Porto, com bancas de frutas, verduras e produtos regionais.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA18/10/2025

PM prende casal de faccionados e apreende 18 quilos de maconha após perseguição

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) da 32ª Companhia Independente, em ação conjunta com a Força Tática do 5º...
SEGURANÇA18/10/2025

Governo de MT assina ordem de serviço para novas instalações de três delegacias no prédio do antigo Cridac

O Governo de Mato Grosso assinou, nesta sexta-feira (17.10), a ordem de serviço para a instalação de três delegacias especializadas...
SEGURANÇA18/10/2025

Polícia Militar localiza e recupera carro e moto roubados em Rondonópolis

Policiais militares do 5º Batalhão recuperaram, nesta sexta-feira (17.10), um carro e uma motocicleta que foram roubados durante uma ação...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262