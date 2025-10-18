Mais de 80 alunos participam de peça teatral sobre consciência ambiental em Cuiabá

Mais de 80 estudantes dos períodos matutino e vespertino da EMEB Professora Guilhermina de Figueiredo participaram, na quinta-feira (16), de uma aula especial sobre educação ambiental promovida pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp).

Acompanhados por professores e coordenadores, os alunos assistiram à peça teatral “O Rio que Sorria”, parte do “Programa Sorp Perto de Você”, que tem o objetivo de aproximar a Secretaria das comunidades escolares.

As alunas Alice Beatriz da Silva e Rafaela Batista Pego, ambas de 10 anos, elogiaram a iniciativa e destacaram as lições aprendidas. “Aprendi que não pode jogar lixo no rio nem no chão, porque prejudica os animais e o planeta”, disse Alice. Já Rafaela se divertiu com o espetáculo: “Gostei do personagem Pamonha. Ele era engraçado e esfomeado, parece comigo.”

A peça, escrita e dirigida pela agente de Regulação e Fiscalização Geny Martins, foi acompanhada com entusiasmo pelos alunos. Geny explicou que a inspiração para o roteiro veio da mudança climática.

“O teatro é uma forma sensível e poderosa de despertar a consciência ambiental nas crianças. ‘O Rio que Sorria’ nasceu do desejo de mostrar que cada atitude conta na preservação da natureza. Quando os alunos se envolvem com os personagens, passam a entender que cuidar da água, das árvores e dos rios é também cuidar da nossa própria vida. Ver servidores e estagiários da Sorp levando essa mensagem é motivo de muito orgulho. Queremos que essa iniciativa chegue a muitas escolas e inspire novas gerações a proteger o meio ambiente”, afirmou Geny.

Para a secretária de Ordem Pública, Juliana Palhares, a abordagem lúdica do tema promove reflexões e contribui para a formação de cidadãos mais conscientes. Ela destacou que o programa estimula a cidadania, o respeito às normas urbanísticas e, principalmente, a consciência ambiental.

“Foi uma experiência incrível para nós, servidores, planejar esse evento. A peça tem humor, mas também traz reflexões sobre atitudes que prejudicam o meio ambiente, como a poluição dos rios. As crianças aprendem e levam esse ensinamento para casa, formando, com o tempo, uma consciência de cuidado com a cidade”, ressaltou.

Além da apresentação, as crianças participaram de um lanche e de momentos de lazer no Mega Park ao lado da Secretaria, mantido por Marcelo, proprietário que se comprometeu a manter a parceria, abrindo o espaço uma vez por mês para escolas do programa. “Elas puderam brincar livremente, sem se preocupar com preço ou horário. Foi um momento de alegria e aprendizado para todos”, completou.

A coordenadora da EMEB Professora Guilhermina de Figueiredo, Helena Lacerda, avaliou a ação como um aprendizado significativo. “Foi uma aula fora da sala, e as crianças aprenderam de forma divertida. Prestaram atenção, participaram e se divertiram muito. Um verdadeiro presente depois do Dia das Crianças”, afirmou.

O evento contou com o apoio das Secretarias Municipais de Educação e de Mobilidade Urbana e Segurança Pública.

Programa “Sorp Perto de Você”

Diretores interessadas em receber a apresentação do projeto na unidade escolar devem contatar a Secretaria Municipal de Ordem Pública por meio de ofício, a ser encaminhado para o e-mail: [email protected].

O elenco é formado por estagiários e servidores da SORP, que se voluntariaram para a ação educativa. A proposta é levar o teatro a diferentes escolas da rede, utilizando a arte como ferramenta para dialogar com crianças e adolescentes sobre o uso responsável da água, o descarte correto de resíduos e a conservação de áreas verdes.

#PraCegoVer

A imagem que ilustra a matéria mostra os alunos da EMEB Professora Guilhermina de Figueiredo, os personagens e a secretária Juliana Palhares no auditório da Secretaria de Ordem Pública.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT