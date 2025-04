Mais de 80 mil pessoas assistem ao Auto da Paixão de Cristo e primeira-dama de MT agradece o público

Durante seis dias de apresentações, o espetáculo Auto da Paixão de Cristo 2025 reuniu mais de 80 mil pessoas na Arena Pantanal, em Cuiabá. Mesmo com dias de chuva, o público compareceu em massa ao evento motivado pela primeira-dama do Estado Virginia Mendes, por meio do programa SER Família Fé e Vida, com apoio do Governo de Mato Grosso.

O encerramento aconteceu neste domingo (20.4), e muitas pessoas chegaram a participar mais de uma vez, tocadas pela mensagem de fé e amor transmitida pela encenação.

Para a primeira-dama Virginia Mendes, ver a emoção do público e saber que o evento contribuiu para fortalecer a fé e os laços familiares é a maior recompensa.

“Vi que houve pessoas que foram mais de uma vez, levaram amigos e familiares. E o principal: foram tocadas pelo amor de Jesus por nós na cruz. Um amor incondicional, que não existe igual em todo este mundo”, afirmou Virginia.

Ela agradeceu à população e a todos os envolvidos na realização do espetáculo. “Agradeço a cada pessoa que esteve na Arena. Que Deus possa abençoá-las. Também quero agradecer ao Governo do Estado por apoiar mais uma ação do programa SER Família Fé e Vida; aos secretários-adjuntos da Setasc, Klebson e Emerson, e a todos os servidores que se dedicaram ao evento, desde o Mutirão da Cidadania até a equipe que manteve a organização do espaço. Minha equipe da Unaf, nosso querido parceiro de primeira hora, secretário David Moura da Secel, e a imprensa que fez a cobertura do evento. Deus abençoe a todos”, completou.

Emocionado, o ator Kayky Brito falou da oportunidade de viver uma semana de apresentação em Cuiabá.

“Quero agradecer a primeira-dama Virginia Mendes pela oportunidade de encenar Jesus Cristo, também todo o elenco, atores e figurantes que se dedicaram de corpo e alma. Foi lindo, foi especial. Gratidão a cada pessoa que esteve conosco”, expressou o ator.

O secretário-adjunto do Escritório Diretivo de Projetos Estratégicos da Setasc, Klebson Gomes Haagsma, também destacou a importância da iniciativa:

“Não foi fácil, mas conseguimos. Esse era um desejo do coração da nossa primeira-dama Virginia, que sempre pensa no melhor para a população. Durante todos esses dias, vi o quanto as pessoas se sentiram acolhidas e tocadas. Agradeço à dona Virginia pela oportunidade e espero que possamos trabalhar em outros projetos em breve”, afirmou Klebson.

“Estive aqui na abertura e hoje não resisti, retornei e me emocionei tanto quanto no primeiro dia. Gratidão, dona Virginia, por todo o carinho e por ser essa mulher de fé”, disse.

Fonte: Governo MT – MT