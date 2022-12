Mais de 85 mil consultas ambulatoriais foram realizadas no Hospital Municipal de Cuiabá

Desde o funcionamento do ambulatório do Hospital Municipal de Cuiabá e Pronto-Socorro “Dr. Leony Palma de Carvalho” (HMC) em 25 de fevereiro de 2019, mais de 85 mil consultas ambulatórias foram realizadas aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os números de atendimentos compreendem 5.336 consultas no ano de 2019 e 17.029 consultas no ano de 2020. Já no ano de 2021 foram 32.595, e de janeiro a outubro de 2022 foram 31.838, o que totaliza 86.798 consultas ambulatoriais.

Segundo a coordenadora do ambulatório, Doramy Araújo, as consultas são divididas entre as especialidades de cirurgia geral, endocrinologia, nefrologia, neurologia, ortopedia (geral), ortopedia (pé torto infantil), psiquiatria (adulto), urologia, gastroenterologia, neurocirurgia, além dos atendimentos da psicologia adulto e infantil e serviço social.

“Quando o paciente finaliza a consulta com o médico especialista, já marcamos o retorno. Muitas das vezes o paciente sai do consultório e já realiza o exame, sem necessidade de nova regulação. Isso sim é humanização dos serviços com qualidade e rapidez no atendimento”, pontuou.

O diretor-geral, Paulo Rós, da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), que administra o HMC, o maior e mais moderno hospital do Estado, instalado pela gestão Emanuel Pinheiro, ressalta que o ambulatório realiza milhares de consultas por ano.

“São serviços essenciais para desafogar a fila da Central de Regulação, que encaminha pacientes para atendimento médico tanto da capital, Cuiabá, quanto do interior do Estado”, informou.

Ticket refeição

O Diretor-geral Paulo Rós, explica que as consultas realizadas são em média 50% de pacientes de Cuiabá e 50% de pacientes de municípios do interior.

“Em consideração aos pacientes que demorarão horas para retornar à cidade de origem, a direção do HMC autoriza a entrega de ticket refeição aos pacientes do interior. Essa ação é uma determinação da gestão humanizada do prefeito Emanuel Pinheiro, que prioriza a qualidade dos serviços e a assistência aos usuários do SUS”, destacou.

O ambulatório do HMC atende em média 200 pacientes diariamente. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Telefone para agendamento do retorno (65) 3318-4811.