Mais de 860 servidores são capacitados na área de licitações e contratos públicos

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso realizou, na manhã desta sexta-feira (14.07), solenidade alusiva à entrada dos alunos do 22º Curso de Formação de Oficiais (CFO) e do 2º Curso de Adaptação de Oficiais de Saúde (CAOS), na Academia Costa Verde, em Várzea Grande. Ao todo, 29 alunos farão parte da turma do COF e cinco do CAOS, todos convocados pelo último concurso realizado pelo Governo do Estado.

O coordenador da Academia Costa Verde, tenente-coronel Anderson Luiz do Prado, destaca que o Curso de Formação de Oficiais terá duração de dois anos, enquanto o Curso de Adaptação de Oficiais de Saúde será de sete meses e que essa é uma fase muito importante na vida dos alunos e uma oportunidade única nas carreiras militares.

“Realizamos a entrada dos novos cadetes pelos portões da Academia de Polícia Militar Costa Verde que representa a afirmação de continuidade das tradições militares. A unidade busca ser referência no que tange ao ensino da praça policial militar, por isso vem se aperfeiçoando para elevar o nível de qualidade”, ressaltou.

O tenente-coronel Prado reforça que o curso tem ainda por objetivo o aprimoramento doutrinário, filosófico, humanístico e decisório dos oficiais alunos ao nível estratégico de doutoramento em Segurança Pública.

“Essa solenidade tem um significado muito especial. Ao ingressar pelos portões da academia, os novos cadetes estão reafirmando um desejo inabalável de abraçar com ardor uma profissão caracterizada pela honra de servir e proteger, além do orgulho de cultuar os valores, as raízes históricas e as tradições da Polícia Militar.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Corrêa Mendes, frisou o comprometimento da instituição em preparar e capacitar os policiais militares do Estado acerca de inúmeros desafios da profissão. Além disso, Mendes destacou os inúmeros investimentos por parte do Governo do Estado com a entrega de viaturas, equipamentos e armamentos dos militares.

“Os alunos terão tempo necessário para saírem oficiais muito bem preparados para garantirem um trabalho de qualidade na Segurança Pública. Esses militares serão muito cobrados para terem excelência, comprometimento e ética no exercício da profissão. A Polícia Militar de Mato Grosso é uma das mais qualificadas e equipadas, sendo uma instituição refência no país”.

Durante a cerimônia, o senador por Mato Grosso, Jayme Campos, relembrou um pouco da história enquanto chefe do Poder Executivo Estadual para aquisição do terreno e construção do prédio da Academia Costa Verde. “É gratificante ver o resultado do nosso trabalho depois de muitos anos e uma honra ter o Governo do Estado como nosso aliado, que sempre se preocupou e investiu na Segurança Pública”, discursou.

O deputado federal e ex-comandante-geral da Polícia Militar, coronel Assis, que também participou da solenidade alusiva à entrada dos alunos na Academia Costa Verde, enalteceu atual gestão estadual e do Comando Geral para início de novas turmas. “Fui aluno dessa academia e me enche de orgulho ver uma turma iniciando. Me fez lembrar que o caminho não foi fácil, mas com garra e determinação superei todos os desafios. Esse dia marca o compromisso e respeito dos nossos gestores”, finalizou.