Mais de 93 mil pessoas ainda não vacinaram contra a Influenza

A área da saúde, da capital de Mato Grosso, mudou o cenário com a ampliação de novos leitos e o aumento da capacidade de atendimentos. A gestão Emanuel Pinheiro oferta a população de Cuiabá e do interior do Estado, dois hospitais para atendimentos de média e alta complexidade.

Com o compromisso de ampliar os atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde, a gestão Emanuel Pinheiro inaugurou no ano de 2019, o Hospital Municipal de Cuiabá e Pronto Socorro “Dr. Leony Palma de Carvalho”– HMC, com 315 leitos abertos e equipamentos de última geração, para realização de exames, como tomografia computadorizada, hemodinâmica, ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia, ecocardiograma, radiografia e outros.

Considerado o mais novo e moderno hospital de Mato Grosso e um dos três melhores hospitais públicos do país, no quesito infraestrutura. A unidade hospitalar é referência em ortopedia, traumatologia, neurocirurgia e cirurgias em gerais. O setor de urgência e emergência do HMC possui alas de reanimação, politrauma, sutura, estabilização e observação adulto e pediátrico. No ambulatório, são 10 especialidades médicas.

Durante a pandemia, o HMC ficou encarregado para os casos não Covid-19, sendo fundamental neste período, para a continuidade dos atendimentos de pacientes de todo o Estado, para tratamentos que abrangem outras especificidades.

A abertura do Hospital Municipal de Cuiabá possibilitou a realização de 1.640.888 (um milhão, seiscentos e quarenta mil e oitocentos e oitenta e oito) atendimentos e a média de ocupação de leitos é de 98% entre o período de setembro de 2019 a dezembro de 2021. Os dados compreendem Atendimentos Urgência e Emergência, Internações Enfermarias e UTIs, Internações Pediátricas, Consultas Ambulatoriais, Cirurgias de diversas especialidades, Serviços de Imagens, Análises Clínicas, Centro de Tratamento de Queimados – CTQ e Centro de Informação Antiveneno – CIAVE.

Segundo o prefeito Emanuel Pinheiro, o antigo Pronto Socorro de Cuiabá, não possuía estrutura adequada para atender a população. “Quando assumi a prefeitura em 2017, priorizei a saúde dos mato-grossenses. A construção de um novo pronto socorro foi necessária para humanizar o atendimento da nossa gente. Conseguimos ampliar a oferta dos serviços e reduzimos a fila de espera por consultas e cirurgias eletivas. Recebemos pacientes de todo o Estado, com padrão excelência de assistência e infraestrutura”, destaca.

O Hospital Municipal São Benedito – HMSB, atua com consultas ambulatoriais e cirurgias eletivas, advindas da Central de Regulação. A unidade hospitalar possui 112 leitos e atende pacientes de todo o Estado.

No período intenso da pandemia de Covid-19, o hospital funcionou exclusivamente para casos Covid-19, com a redução dos casos, a unidade hospitalar voltou desde o mês de fevereiro de 2022 aos atendimentos de ortopedia e final de março de 2022 voltou aos atendimentos de neurocirurgia.

O Hospital Municipal São Benedito entre os anos 2017 a 2021 realizou 1.027.683 ( um milhão e vinte e sete mil e seiscentos e oitenta e três) atendimentos e a média de ocupação de leitos é de 85%. O levantamento compreende os dados obtidos através das Internações Enfermarias e UTIs, Consultas de ortopedia, Cirurgias de ortopedia, Consultas e Cirurgias de neurocirurgia, Cirurgias gerais, Serviços de Imagens e Análises Clínicas.

O gestor do HMC e HMSB, Paulo Rós, destaca que a gestão Emanuel Pinheiro revolucionou o atendimento aos usuários do SUS com qualidade, respeito e humanização. “As equipes assistenciais do HMC e HMSB estão comprometidas com o bem-estar dos pacientes. São profissionais valorosos e capacitados para prestarem um bom atendimento multidisciplinar e humanizado”, ressalta.

O Hospital Municipal de Cuiabá e Hospital Municipal São Benedito atende toda a população do Estado de Mato Grosso, com serviços de qualidade na área da saúde. Atualmente os pacientes do interior do Estado correspondem a 40% do total de pacientes atendidos nas duas unidades hospitalares e 60% são pacientes da capital, Cuiabá.