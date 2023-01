Mais de cinco mil matrículas online já foram realizadas em Cuiabá; Prazo para efetivação é de 9 a 11 de janeiro

Desde que foi aberto, na última terça-feira (03), o período para inscrição das matrículas online da rede pública municipal de ensino, contabilizou, até o presente momento, mais de cinco mil registros. Nesta sexta-feira (06), encerra-se o prazo das unidades educacionais localizadas nas regionais Sul e Oeste, às 23h59 – horário local. Os responsáveis que não conseguirem concluir os processos, podem procurar, posteriormente, as escolas desejadas em busca de auxílio, a partir da próxima quinta-feira (12).

A novidade, para este ano, consiste na obrigatoriedade, no ato, de informar o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da criança. Na próxima segunda-feira (09) até quarta-feira (11), a exigência é quanto a efetivação das matrículas, que ocorrem de forma presencial nas instituições escolhidas, respectivamente, por meio da comprovação da veracidade das informações prestadas inicialmente, destinadas aos estudantes com idade entre 04 a 14 anos.

As orientações sobre a Matrícula Web, ano letivo 2023 estão especificados nas Portarias N° 562/2022/GS/SME publicada na edição online da Gazeta Municipal Nº 457, e Nº 708/2022/GS/SME, que retifica datas de efetivação de matrículas.

SERVIÇO:

MATRÍCULA WEB: https://siged.cuiaba.mt.gov.br/matweb/login