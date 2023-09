Mais de mil consumidores são contemplados no sorteio do Nota MT; confira o resultado

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) realizou, nesta quinta-feira (14.09), o 64º sorteio do Nota MT que distribuiu R$ 900 mil em prêmios aos consumidores cadastrados no programa, que concorreram com mais de 440 mil bilhetes. Gildemar Lira Nazario, de Rondonópolis, e Sandra Mara Lorenço de Oliveira, de Lucas do Rio Verde, foram os ganhadores dos prêmios de R$ 100 mil, maior valor sorteado pelo programa.

Entre os premiados com R$ 50 mil está Daniela Maldonado da Silva, de Cuiabá; Paulo Cesar da Silva Oliveira, de Nova Bandeirantes, e Sabrina Bourscheid Sassi, de Sorriso. Já os valores de R$ 10 mil serão pagos para Antonio Defacio Ferreira, de Rio Branco; Dilcineia Mendes de Campos, de Arenápolis; Janete Caldeira Fonseca, de Sinop; Quezia Vanessa Bernadi, de Peixoto de Azevedo; e Rodrigo Cirilo Almeida, de Cuiabá.

Além desses valores, o Nota MT sorteio mil prêmios de R$ 500. Nesse 64º sorteio, 996 cidadãos foram contemplados com o valor, sendo que quatro deles foram premiados duas vezes, com bilhetes diferentes, e receberão R$ 1.000.

O resultado do sorteio pode ser consultado no site ou aplicativo do Nota MT. Os ganhadores receberão mensagem automática pelo sistema e e-mail sobre a premiação, após a homologação do sorteio realizada pela Controladoria Geral do Estado e publicação do resultado no Diário Oficial.

Além dos sorteados, também serão contempladas as entidades sociais por eles indicadas. Pelo sorteio, cada instituição recebe o valor equivalente a 20% do prêmio do cidadão sorteado que a tiver indicado.

O superintendente de Gerenciamento de Projetos da Sefaz, Gilson Pregely, ressaltou durante o sorteio a importância desse papel social do programa Nota MT. “O Nota MT é um programa de cidadania fiscal que também tem um lado social. Por meio do programa, o Governo repassa 20% das premiações para as entidades sociais e isso traz um retorno para a sociedade em geral, principalmente para as pessoas assistidas pelas instituições”, afirmou.

As instituições escolhidas pelos ganhadores dos prêmios de R$ 100 mil foram a Associação de Amigos da Criança com Câncer De Mato Grosso (AACC), de Cuiabá, e a APAE de Lucas do Rio Verde. Ao todo, 155 entidades foram escolhidas e juntas vão receber R$ 180 mil.