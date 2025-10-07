Saúde
Mais quatro estados recebem antídoto contra intoxicação por metanol
A segunda remessa de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, começou a ser enviada a mais quatro estados. Com essa nova entrega, o total de frascos distribuídos pelo Ministério da Saúde chega a 1.125, alcançando nove estados: Acre, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná e Rio de Janeiro.
O envio de etanol farmacêutico faz parte da resposta do Ministério da Saúde diante dos casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol registrados no país nas últimas semanas. Essas ampolas integram o estoque estruturado em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), garantindo reposição e distribuição conforme a necessidade de estados e municípios. Outras 60 mil ampolas de etanol estão em processo de aquisição.
Total de ampolas de etanol farmacêutico para os estados:
- Acre: 30
- Bahia: 90
- Ceará: 120
- Distrito Federal: 90
- Goiás: 75
- Mato Grosso do Sul: 60
- Pernambuco: 240
- Paraná: 360
- Rio de Janeiro: 60
Além disso, o Ministério da Saúde adquiriu 2,5 mil unidades do antídoto fomepizol de uma empresa japonesa — uma compra inédita no país de um produto raro no mercado internacional. A empresa ainda doou outras 100 unidades, totalizando 2,6 mil unidades do medicamento. A previsão é que o lote chegue ao Brasil ainda nesta semana e comece a ser distribuído aos estados, conforme as necessidades locais e o registro de casos.
Atualização de casos
Até o dia 6 de outubro, o Brasil registrava 217 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Dessas, 17 foram confirmadas e 200 permanecem em investigação.
O estado de São Paulo concentra 82,49% das notificações, com 15 casos confirmados e 164 em investigação. Além de São Paulo, o Paraná registra dois casos confirmados e quatro em investigação.
Outros 12 estados notificaram casos em investigação: Acre (1), Ceará (3), Espírito Santo (1), Goiás (3), Minas Gerais (1), Mato Grosso do Sul (5), Paraíba (1), Pernambuco (10), Piauí (3), Rio de Janeiro (1), Rondônia (1) e Rio Grande do Sul (2). Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso descartaram os casos que estavam sob análise.
Em relação aos óbitos, dois foram confirmados no estado de São Paulo e 12 seguem em investigação, sendo um no Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco, seis em São Paulo, um na Paraíba e um no Ceará.
Karyna Angel
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
Saúde
Eventos climáticos e seus impactos na qualidade da água para consumo humano são temas de qualificação do Ministério da Saúde
Para informar e difundir o conhecimento técnico e científico sobre Saúde Ambiental e também da agenda da 18ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (ExpoEPI) aos estados e aos municípios, foi realizado, na tarde de quinta-feira (2), o webinário “Diálogos em Saúde Ambiental”. O evento, transmitido ao vivo a profissionais que atuam na área, sobretudo nas ações de vigilância em saúde e ambiente, tem como foco a aplicabilidade do conteúdo a nível estadual e municipal.
O especialista Valmir de Moraes foi responsável pela moderação do webinário, que contabilizou cerca de 300 internautas simultâneos inscritos e certificados via plataforma webinar.aids.gov.br. O consultor técnico Daniel Valencia Cárdenas proferiu palestra sobre a atuação do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua) em situações de secas e inundações, e analisou os impactos dos eventos climáticos na rotina da vigilância e no abastecimento e consumo da água. Ele destacou, ainda, a importância de o profissional compreender a transversalidade da pauta, que envolve atuação conjunta dos setores de saúde, meio ambiente e saneamento.
Durante a explanação, foram abordados os impactos das secas e inundações na qualidade da água para consumo humano, competências das esferas de gestão e envolvidos, e ações da vigilância da qualidade da água consumida pela população. “Essa questão é motivada pelas mudanças climáticas que têm se intensificado nos últimos anos e trazem consigo mudanças no ciclo hidrológico – o que resulta em secas mais prolongadas ou chuvas mais frequentes concentradas em pontos específicos. Desta forma, a atuação da vigilância, antes vista como um trabalho apenas de rotina, vai incorporando ao seu escopo as ações articuladas em situações de emergência, o que ocasiona uma série de desafios”, explicou Cárdenas.
O Vigiagua
O programa trata de um conjunto de ações permanentes desenvolvidas pelas autoridades de saúde pública, em diferentes níveis de atuação, com o propósito de assegurar à população o acesso à água em quantidade adequada e com qualidade compatível aos padrões de potabilidade definidos pela legislação vigente. O Sisagua, como ferramenta do Vigiagua, tem a finalidade de apoiar o gerenciamento de riscos à saúde por meio dos dados produzidos rotineiramente tanto pelos profissionais da área de Vigilância em Saúde quanto pelos responsáveis pelos serviços de abastecimento de água.
Os dados coletados e organizados permitem a geração de informações oportunas para subsidiar o planejamento, a tomada de decisões e a execução de medidas voltadas à saúde relacionadas à água destinada ao consumo humano. Os painéis informativos disponíveis oferecem uma visão detalhada sobre indicadores e informações referentes à qualidade da água consumida nos municípios brasileiros, considerando cada modalidade de abastecimento existente no território nacional.
A ExpoEPI
A Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (ExpoEpi) se consolidou como um dos mais importantes espaços de debate sobre a consolidação e fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). O evento reconhece e premia iniciativas de serviços de saúde, profissionais do SUS, movimentos sociais e pesquisadores que se destacaram em práticas e estudos voltados para a vigilância em saúde, além da prevenção e do controle de doenças.
Podem participar da mostra competitiva, trabalhos desenvolvidos a partir de 1º de janeiro de 2023 até a data da inscrição nas modalidades relato de experiência, trabalho de pós-graduação, relato de intervenção social e pesquisa científica. A 18ª edição será realizada em Brasília (DF), dos dias 13 a 17 de abril de 2026. As inscrições estão abertas até o dia 6 de outubro de 2025 no site oficial da mostra.
Os trabalhos finalistas serão apresentados e concorrerão a prêmios durante o evento. A programação contará, ainda, com especialistas nacionais e internacionais que apresentarão reflexões e caminhos para o fortalecimento da saúde pública no Brasil.
Suellen Siqueira
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
Saúde
Ministério da Saúde aplica mais de 70 mil doses no mês de vacinação dos povos indígenas
O Ministério da Saúde aplicou mais de 70 mil doses de vacinas em povos originários durante o Mês de Vacinação dos Povos Indígenas (MVPI) 2025, superando as 67 mil doses aplicadas no mesmo período em 2024. O número de indígenas vacinados também aumentou: passou de 50 mil para 57 mil em relação ao ano passado.
“Vacinas salvam vidas e são essenciais para garantir a saúde de toda a população. Com o MVPI, estamos levando mais saúde à população indígena em área remotas e de difícil acesso. Esse é um esforço do governo do presidente Lula, que desde 2023 voltou a priorizar a vacinação e a saúde da população indígena em nosso país”, destaca o secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (Sesai/MS), Weibe Tapeba.
Realizada até o final de maio, a iniciativa levou imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação, como Hepatite B, Tríplice viral, Influenza e Covid-19, às comunidades localizadas em áreas de difícil acesso. A estratégia foi realizada nos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), mobilizando embarcações, helicópteros e aviões para alcançar as localidades mais remotas. Participaram da ação mais de três mil profissionais para garantir ampla cobertura.
Coordenado pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), o MVPI reforça a proteção contra doenças imunopreveníveis, contribuindo para o fortalecimento da atenção primária em saúde indígena, oferecendo serviços integrados. Em 2025, foram realizados outros 325.855 atendimentos de saúde, distribuídos em 79 polos e 995 aldeias, ampliando significativamente o acesso da população indígena a cuidados essenciais de saúde. O avanço é ainda mais evidente no comparativo de 2024, quando a ação alcançou 67 polos e 843 aldeias.
Confira as vacinas disponibilizadas durante o MVPI
-
Hepatite A;
-
Hepatite B;
-
Penta (DTP/Hib/Hep B);
-
Pneumocócica 10 valente;
-
VIP (Vacina Inativada Poliomielite);
-
VRH (Vacina Rotavírus Humano);
-
Meningocócica C (conjugada);
-
Febre amarela;
-
Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba);
-
Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela);
-
DTP (tríplice bacteriana);
-
BCG;
-
HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano);
-
Influenza; e
-
Covid-19;
-
Varicela (monovalente)
-
Meningocócica ACWY (MenACWY – Conjugada); e
-
Pneumocócica 23-valente (Pneumo 23)
-
dTpa
Julianna Valença
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
