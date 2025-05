Mais três integrantes de facção criminosa são presos na “Operação Unfollow” da Polícia Civil

Informações preliminares, associadas ao relatório parcial das investigações continuadas da Operação Unfollow, deflagrada pela Polícia Civil, em fevereiro deste ano, resultou na prisão de outros três jovens suspeitos de integrarem facção criminosa, tráfico de drogas e associação ao tráfico. A ação policial foi realizada nesta segunda-feira (12.5), em cumprimento de três mandados de prisão expedidos pela 5ª Vara Criminal de Sinop.

Um dos jovens, de 18 anos, foi detido em uma residência, localizada na Rua Peixoto de Azevedo. Um outro, de 25 anos, em uma boate, situada na Rua Avelino Francisco Oliveira, ambos no município de Sorriso. O terceiro alvo do mandado, também de 18 anos, já cumpria pena por tráfico no presídio Ferrugem, em Sinop.

De acordo com as investigações policiais, o trio é integrante uma facção criminosa atuante no Estado, que tem como foco o tráfico de drogas, extorsão contra comerciantes e a promoção do grupo criminoso.

Os mandados de prisão foram cumpridos por policiais civis dos municípios de Sorriso e Sinop.

A operação integra os trabalhos do programa Tolerância Zero, idealizado pelo Governo de Mato Grosso, para combate à atuação de facções criminosas em todo o Estado.

Operação Unfollow

A operação foi deflagrada, em 28 de fevereiro, para o cumprimento de seis ordens judiciais contra um influenciador digital, em Sorriso. Identificado como integrante de uma facção criminosa, ele utilizava suas redes sociais para cometer e promover a prática de diversos crimes.

As ordens judiciais, sendo um mandado de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão, foram decretadas pela 5ª Vara Criminal de Sinop e cumpridas na cidade de Sorriso.

As investigações iniciaram após a Polícia Civil tomar conhecimento de que no perfil do influenciador estavam sendo publicados materiais referentes às atividades da facção (tráfico de drogas, extorsão contra comerciantes e a promoção do grupo criminoso).

Na casa do influenciador, foram apreendidas diversas porções de entorpecentes, balança de precisão e um rádio comunicador utilizado por membros de facção criminosa.

Fonte: Policia Civil MT – MT