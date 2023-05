Mais um criminoso morre após trocar tiros com as forças de segurança nesta segunda-feira (01)

O Conselho Estadual de Comércio Exterior de Mato Grosso (Cecomex) foi retomado nesta semana, após um hiato de quase dois anos.

O secretário adjunto de Agronegócios e Investimentos, Anderson Lombardi, destacou que é importante a retomada da Cecomex, pois o órgão consultivo, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), tem a finalidade de elaborar e coordenar políticas e medidas do Estado de Mato Grosso relativas ao comércio exterior.

“A gente discute e articula entre o poder público, instituições privadas, para que ações e políticas adotadas possam estimular o comércio exterior de Mato Grosso, visando, especialmente, a maior participação das pequenas e médias empresas mato-grossenses no mercado internacional”, destacou.

O secretário adjunto apresentou os dados do comércio exterior do Estado em reunião realizada em 26 de abril.

No 2022, Mato Grosso ocupou a 1ª posição em exportações do agronegócio do Brasil, com US$ 23,7 bilhões e o 4º maior exportador do país com US$ 32,5 bilhões em produtos embarcados para outros países.

Lombardi apresentou ainda que os 10 maiores destinos dos produtos mato-grossenses no ano passado foram: China, Espanha, Tailândia, Irã, Vietnã, Holanda, Índia, Japão, Indonésia, Turquia, Egito e Bangladesh.

Dentre os produtos comercializados em 2022, a soja é o carro-chefe, seguido pelo milho, resíduo de soja, carne bovina e algodão.

Por outro lado, em termos de importações, Mato Grosso comprou US$ 5,7 bilhões de outros países. Adubos (fertilizantes) como potássio, nitrogênio, NPK, fósforo, além de fungicidas e inseticidas lideram o ranking. Em seguida estão gás de petróleo, veículos aéreos e espaciais e máquinas e aparelhos de colheita.

Fazem parte da Cecomex a Casa Civil, Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), Procuradoria Geral do Estado (PGE), além da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio), Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso (OAB/MT) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso (Sebrae/MT).