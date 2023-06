Mais um trecho do Contorno Leste é contemplado com pavimentação asfáltica

O monitoramento total da frota de maquinários tem ajudado a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) a garantir maior eficiência nos trabalhos realizados na cidade. A implantação do sistema segue uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro e alcança os mais de cem veículos utilizados pela empresa pública.

O diretor-geral da Limpurb, Júnior Leite, explica que a ferramenta é empregada para acompanhar desde tratores, caminhões, vans, ônibus até os carros de pequeno porte. Segundo ele, atualmente, toda empresa que assina contrato para prestação de serviços deve entregar os veículos com os dispositivos de monitoramento, além do sistema virtual.

O acompanhamento em tempo real é feito por meio do setor de logística, por meio de uma central ou via celular. Da mesma forma, o diretor-geral também consegue fazer esse procedimento a qualquer momento do dia e conferir se a ordem de serviço dada está efetivamente sendo executada.

“O rastreamento me dá a posição exata do caminhão, placa, coordenadas geográficas, se está parado ou em movimento. Isso traz pra gente a eficiência no serviço e também a segurança para nossos trabalhadores. Se tiver algum problema mecânico, por exemplo, podemos pegar a localização e mandar um veículo de socorro para fazer a manutenção”, explica Júnior Leite.

O diretor-geral da Limpurb destaca que uma das atividades mais beneficiadas com o sistema de monitoramento é o de coleta de lixo domiciliar. De acordo com ele, a ferramenta possibilita uma verificação de rua por rua. Em caso de constatação de falha na prestação do serviço, um fiscal é enviado para conferir e emitir um relatório para cobrança da regularização.

“Se o caminhão não passou em uma rua, depois recebemos o relatório explicando qual foi o motivo. Se foi por conta da infraestrutura, se o gari juntou todo o lixo na esquina para adiantar o serviço. A partir disso podemos exigir uma maior eficiência, pagando somente pelo trabalho que é feito”, pontua Júnior.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT