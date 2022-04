MAMÃO/CEPEA: Cotações do havaí e do formosa caem na BA

Cepea, 19/04/2022 – Os valores do mamão havaí e do formosa recuaram no Sul da Bahia na semana passada (de 11 a 14 de abril), de acordo com dados do Hortifruti/Cepea. O havaí tipo 12 a 18 foi vendido por R$ 2,30/kg, queda de 33% com relação à semana anterior. O formosa foi comercializado por R$ 0,95/kg, baixa de 45% na mesma comparação. Colaboradores do Hortifruti/Cepea relataram que a queda no preço do formosa aconteceu devido ao aumento da oferta da variedade, sobretudo de frutas graúdas, que não têm boa aceitação do consumidor. Produtores afirmam que esperavam que essas frutas maturassem em maio; porém, o clima muito quente na Bahia acelerou a maturação. Com relação ao havaí, a pressão veio da desvalorização do formosa. No entanto, como sua disponibilidade se manteve baixa, os preços não caíram tanto quanto os do formosa. Fonte: Cepea/Hortifruti – www.hfbrasil.org.br