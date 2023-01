MANDIOCA/CEPEA: Com demanda acima da oferta, altas se intensificam

Cepea, 23/01/2023 – As cotações da raiz registraram elevações mais expressivas na semana passada, de acordo com dados do Cepea. Produtores continuaram postergando a comercialização, influenciados pelas chuvas frequentes, que têm afetado o avanço da colheita em parte das regiões. Por outro lado, mais empresas retomaram as atividades, elevando o interesse pela matéria-prima, deixando a demanda superior à oferta e impulsionando os valores. Entre 16 e 20 de janeiro, o valor médio nominal a prazo da tonelada de mandioca posta fecularia foi de R$ 1.200,88 (R$ 2,0885 por grama de amido), aumento de 1,2% frente ao do período anterior. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

