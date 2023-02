MANDIOCA/CEPEA: Forte demanda sustenta preços

Cepea, 6/02/2023 – A valorização externa e a firme demanda por farelo de soja interromperam o movimento de queda nos preços do grão em algumas regiões brasileiras. Além disso, pesquisadores do Cepea indicam que os baixos estoques e o ritmo mais lento da colheita frente ao ano anterior também sustentam os valores da soja em grão. Nas últimas semanas, preocupações relacionadas à oferta limitada e à perda de produção na América do Sul deslocaram demandantes aos Estados Unidos. Diante disso, dados da Secex mostram que as exportações brasileiras de soja somaram apenas 851,87 mil toneladas em janeiro, expressivas quedas de 57,82% frente às de dezembro/22 e de 65,2% em relação às de janeiro/22. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

