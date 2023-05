MANDIOCA/CEPEA: Menores oferta de raiz e rendimento de amido comprometem produção de fécula em 2022

Cepea, 8/05/2023 – Em um cenário de baixa liquidez e de elevação nos volumes em estoques, agentes de algumas indústrias de fécula consultados pelo Cepea passaram a limitar a moagem de raiz de mandioca – houve diminuição dos turnos e/ou dos dias de trabalho. Ao mesmo tempo, mandiocultores de todas as regiões acompanhadas pelo Cepea seguiram com forte interesse em negociar a matéria-prima. Esses vendedores têm necessidade de se capitalizar e/ou temem que o movimento de desvalorização da mandioca persista nas próximas semanas. Nesse cenário, os preços da raiz continuaram em baixa na semana passada em todas as regiões acompanhadas pelo Cepea. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado