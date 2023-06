MANDIOCA/CEPEA: Oferta diminuiu, mas é suficiente para atender à demanda

Cepea, 12/06/2023 – O baixo volume de chuva em regiões produtoras dos Estados Unidos pode prejudicar o desenvolvimento das lavouras de soja. Segundo pesquisadores do Cepea, essa situação vem gerando preocupações entre agentes e impulsionando os valores externos do grão. No mercado interno, os preços também estão subindo, mas o movimento de alta é limitado pela desvalorização do dólar frente ao Real e pela oferta doméstica elevada. Com expectativas de que as altas externas sejam repassadas ao Brasil nas próximas semanas, vendedores nacionais limitaram as negociações no spot. No entanto, é importante lembrar que a temporada brasileira 2022/23 está estimada pela Conab em 154,81 milhões de toneladas, 23% superior à da anterior, e que o ritmo de comercialização atual está bem abaixo do verificado em safras anteriores, o que, por sua vez, pode limitar valorizações da oleaginosa, tendo em vista que, em algum momento, haverá maior necessidade de venda. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado