Manhã especial será realizada nesse final de semana no ‘Seis Campos’
Entre as atrações estão futebol, festival de pipa, tênis de mesa, mini vôlei, atletismo, golzinho, corrida de saco e a tradicional dança das cadeiras, garantindo diversão e interação entre as crianças e suas famílias
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) – via Superintendência Municipal de Esporte e Lazer – preparou uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças, que será realizado no próximo domingo (12), das 7h30 às 12h, no espaço Seis Campos, localizado na região do Grande Cristo Rei.
O evento promete uma manhã repleta de atividades esportivas, recreativas, e muita brincadeira. Entre as atrações estão futebol, festival de pipa, tênis de mesa, mini vôlei, atletismo, golzinho, corrida de saco e a tradicional dança das cadeiras, garantindo diversão e interação entre as crianças e suas famílias.
As crianças de 7 a 12 anos, receberão pulseiras coloridas para identificação e deverão estar acompanhadas por um responsável durante todo o evento. Conforme a organização, são aguardadas mais de mil crianças nessa data.
Além das brincadeiras, a organização vai distribuir refrigerante, pipoca, picolé, água além da entrega de brinquedos gratuitamente, reforçando o cuidado e a atenção da Prefeitura Municipal com o bem-estar dos participantes.
A iniciativa faz parte das ações da Superintendência Municipal de Esporte e Lazer que, ao longo do ano, promove atividades que incentivam o convívio social, o esporte e o lazer entre as famílias várzea-grandenses.
O Dia das Crianças, em Várzea Grande, é um convite à alegria, à convivência e à valorização da infância, celebrando um momento de união e diversão para toda a comunidade.
O coordenador de Esporte, Gilson Cassemiro, ressaltou que o evento em alusão ao Dia das Crianças é inédito, e que a atual gestão valoriza o empenho dos servidores para levar um dia de lazer nas comunidades, “pela primeira vez na história, na pasta do Esporte, estamos empolgados em levar um momento de muita brincadeira, recreação as crianças. A Prefeitura de Várzea Grande, se compromete em levar alegria para crianças carentes do Município”, enfatizou.
Edmilson Piranha, superintendente de Esporte e Lazer, fala do apoio em conjunto da Administração para realização do evento, “tudo isso só é possível graças ao empenho da prefeita Flávia Moretti e do vice Tião Zaeli, e também do nosso secretário da SMECEL, Igor Cunha, e demais parceiros que ambos nos dão respaldo, apoio para realização de um dia voltado as nossas crianças, e em prol do nosso esporte”, pontuou. Edmilson lembrou também que a data é especial, por ser um dia abençoado pela padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida.
Prefeitura de Várzea Grande firma parceria inédita com Univag e oferece 5.600 vagas
Os cursos têm carga horária de 60 horas e abrangem áreas de formação rápida e de grande demanda no mercado de trabalho, como confeitaria, panificação, maquiagem básica, marketing digital, assistente administrativo, alongamento de cílios, design de sobrancelhas, técnicas de cozinha e embelezamento de unhas, entre outros
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, firmou uma parceria inédita com o Centro Universitário de Várzea Grande (Univag) para a oferta de 14 cursos gratuitos na modalidade Educação a Distância (EAD). A iniciativa disponibiliza 400 vagas em cada módulo, totalizando 5.600 oportunidades de formação para jovens e adultos do município.
Os cursos têm carga horária de 60 horas e abrangem áreas de formação rápida e de grande demanda no mercado de trabalho, como confeitaria, panificação, maquiagem básica, marketing digital, assistente administrativo, alongamento de cílios, design de sobrancelhas, técnicas de cozinha e embelezamento de unhas, entre outros.
A prefeita Flávia Moretti destacou a relevância social e educacional do projeto, reforçando o compromisso da gestão em ampliar o acesso a oportunidades de qualificação.
“Essa parceria inédita entre a Prefeitura e o Univag é um divisor de águas para Várzea Grande. Estamos garantindo que jovens e adultos tenham acesso a cursos de qualidade, sem custos, e que possam se preparar para o mercado de trabalho com mais dignidade e perspectivas de futuro. É um investimento direto na educação, na inclusão social e na geração de oportunidades para as famílias várzea-grandenses.”, celebrou.
Com essa iniciativa, Várzea Grande se posiciona como referência na promoção de políticas públicas que unem educação, capacitação e inclusão social, abrindo novos caminhos para milhares de beneficiados.
CURSOS:
-Alongamento de cílios
-Assistente administrativo
-Banho de lua
-Confeitaria
-Cozinha brasileira
-Depilação básica (técnicas de -epilação e depilação com ceras e navalhas )
-Design de sobrancelhas
-Escovinha
-Maquiagem básica
-Marketing digital
-Panificação
-Técnica de embelezamento das unhas
-Técnicas básicas de cozinha l
-Técnicas básicas de cozinha ll
Para participar, é necessário ter a partir de 15 anos, estar matriculado em escola pública, possuir Cadastro Único atualizado e apresentar atestado de escolaridade.
As inscrições devem ser feitas de forma online por meio do link:
https://portalmatricula.univag.edu.br/cursos.aspx?portal=extensao&idcategoria=30&categoria=cursos-de-extensao-setasc
Outubro Rosa é lançado em Várzea Grande com mutirão de mamografias
Prefeita pede para que todas as mulheres procurem a Secretaria Municipal de Saúde, principalmente, àquelas que já têm pedidos antigos de mamografia, que estão em fila de espera há anos, para que possam garantir o exame e cuidar da saúde
O mês de outubro começou em Várzea Grande com um gesto de amor e cuidado. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, deu início ontem (6), à campanha Outubro Rosa, em um evento repleto de emoção, informação e acolhimento, realizado na FEB Saúde, clínica parceira do Município.
Durante a abertura, mais de 150 mulheres – que a secretaria municipal conseguiu contato por meio e que aguardavam há anos em fila de espera, puderam realizar o exame de mamografia, símbolo maior da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O evento ainda contou com a presença de vereador Caio Cordeiro, com representante da Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá (AAPOC), médicos das palestras e a comandante Raissa, da Patrulha Maria da Penha.
A prefeita Flávia Moretti (PL) emocionou o público ao relembrar o primeiro contato que teve com o câncer, ainda na infância.
“Eu tinha apenas 10 anos quando uma tia recebeu o diagnóstico. Depois vieram outros casos na família, e eu pude ver de perto o quanto essa doença mexe com a vida das pessoas. Por isso, este é um tema que me toca profundamente. E reforço o pedido: que todas as mulheres procurem a Secretaria Municipal de Saúde, principalmente, àquelas que já têm pedidos antigos de mamografia, para que possamos garantir o exame e cuidar da saúde de todas”, afirmou.
A prefeita destacou ainda que cerca de 6,9 mil mulheres estavam na fila de espera por exames por pelo menos desde 2023, mas o Município está atualizando cadastros, fazendo uma busca ativa e mutirões de atendimento para garantir que todas as pacientes com necessidade real sejam atendidas. “Sabemos que essa é uma fila que está sendo depurada e já estamos trabalhando intensamente para zerar essa demanda com o apoio do programa Fila Zero”, completou.
A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, ressaltou a importância da parceria do governo do Estado, juntamente com empresas privadas como a FEB Saúde, para dar agilidade aos atendimentos no Município. “Quanto mais prestadores tivermos, mais rápido conseguiremos atender as mulheres que aguardam. Recentemente, o Município teve aprovado um projeto de R$ 31 milhões, por meio do Consórcio Intermunicipal, que será investido em consultas, exames e cirurgias. É um recurso que reforça nosso compromisso com o cuidado e a eficiência na rede pública”, pontuou.
A diretora da FEB Saúde, Viviane Moraes, destacou o impacto social da ação. “Agradeço à prefeita e à secretária Deisi pela sensibilidade. Esse projeto vai salvar vidas. É gratificante ver o olhar da gestão voltado às mulheres, com tanta seriedade e empatia”, afirmou.
SAINDO DA FILA DE ESPERA – Entre as beneficiadas, histórias de superação reforçam o significado do Outubro Rosa. A moradora Rosângela da Silva, de 46 anos, não conteve a emoção ao realizar o exame justamente no dia do próprio aniversário.
“Estou muito feliz! Esperei por essa mamografia, e com esse mutirão consegui fazer rapidamente. Estou prestes a passar por uma cirurgia e dependia desse resultado. Hoje foi um presente de vida”, contou.
Durante todo o mês de outubro, as mamografias seguirão sendo realizadas pela FEB Saúde, mediante autorização da Central de Regulação. Após o encerramento da campanha, os exames seguem normais sendo realizado pela prestadora.
O Outubro Rosa, em Várzea Grande, é mais do que uma campanha, é um chamado à vida, um lembrete de que a prevenção é o melhor caminho para vencer o câncer de mama.
