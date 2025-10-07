Manhã especial será realizada nesse final de semana no ‘Seis Campos’

Entre as atrações estão futebol, festival de pipa, tênis de mesa, mini vôlei, atletismo, golzinho, corrida de saco e a tradicional dança das cadeiras, garantindo diversão e interação entre as crianças e suas famílias

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) – via Superintendência Municipal de Esporte e Lazer – preparou uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças, que será realizado no próximo domingo (12), das 7h30 às 12h, no espaço Seis Campos, localizado na região do Grande Cristo Rei.

O evento promete uma manhã repleta de atividades esportivas, recreativas, e muita brincadeira. Entre as atrações estão futebol, festival de pipa, tênis de mesa, mini vôlei, atletismo, golzinho, corrida de saco e a tradicional dança das cadeiras, garantindo diversão e interação entre as crianças e suas famílias.

As crianças de 7 a 12 anos, receberão pulseiras coloridas para identificação e deverão estar acompanhadas por um responsável durante todo o evento. Conforme a organização, são aguardadas mais de mil crianças nessa data.

Além das brincadeiras, a organização vai distribuir refrigerante, pipoca, picolé, água além da entrega de brinquedos gratuitamente, reforçando o cuidado e a atenção da Prefeitura Municipal com o bem-estar dos participantes.

A iniciativa faz parte das ações da Superintendência Municipal de Esporte e Lazer que, ao longo do ano, promove atividades que incentivam o convívio social, o esporte e o lazer entre as famílias várzea-grandenses.

O Dia das Crianças, em Várzea Grande, é um convite à alegria, à convivência e à valorização da infância, celebrando um momento de união e diversão para toda a comunidade.

O coordenador de Esporte, Gilson Cassemiro, ressaltou que o evento em alusão ao Dia das Crianças é inédito, e que a atual gestão valoriza o empenho dos servidores para levar um dia de lazer nas comunidades, “pela primeira vez na história, na pasta do Esporte, estamos empolgados em levar um momento de muita brincadeira, recreação as crianças. A Prefeitura de Várzea Grande, se compromete em levar alegria para crianças carentes do Município”, enfatizou.

Edmilson Piranha, superintendente de Esporte e Lazer, fala do apoio em conjunto da Administração para realização do evento, “tudo isso só é possível graças ao empenho da prefeita Flávia Moretti e do vice Tião Zaeli, e também do nosso secretário da SMECEL, Igor Cunha, e demais parceiros que ambos nos dão respaldo, apoio para realização de um dia voltado as nossas crianças, e em prol do nosso esporte”, pontuou. Edmilson lembrou também que a data é especial, por ser um dia abençoado pela padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT