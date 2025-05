Mãos Cuiabanas: venda de doces vira terapia e fonte de renda para comunicador da capital

Larissa Malheiros – Assessoria da vereadora Baixinha Giraldelli

A vereadora Baixinha Giraldelli (Solidariedade) prestou homenagem, na tarde desta segunda-feira (19), aos profissionais da Segurança Pública que atuaram na elucidação do caso Emily, crime que chocou Mato Grosso e ganhou repercussão nacional. A parlamentar entregou Moções de Aplausos a 24 servidores envolvidos nas investigações e destacou o comprometimento e a agilidade das forças policiais em dar uma resposta à sociedade.

“Foi um caso que chocou não só Cuiabá, mas todo o Estado. Ver que eles foram tão empenhados, trabalharam com tanta dedicação para buscar justiça, nos orgulha muito”, afirmou Baixinha durante a sessão solene realizada na Câmara Municipal.

A vereadora ressaltou que o reconhecimento é simbólico diante da dimensão do trabalho exercido pelas equipes.

“Uma moção é muito pouco pela rapidez, dedicação e agilidade com que resolveram esse crime. Todos participaram com amor, e a vida deles não é fácil. Por isso, temos que ter sensibilidade para reconhecer o trabalho de cada um”, pontuou.

Entre os homenageados, o diretor da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Jaime Trevisan, destacou a importância do reconhecimento público.

“É uma grande honra ter o nosso trabalho reconhecido. Esse é o nosso dia a dia: identificar, tentar encontrar a autoria e entender como os crimes ocorreram. Quando conseguimos levar um suspeito à Justiça, é sempre um orgulho para a nossa equipe”, afirmou.

Trevisan também lembrou que, apesar de muitas vezes atuarem longe dos holofotes, o estímulo gerado por homenagens como essa fortalece os profissionais.

“Trabalhamos nas sombras, nos laboratórios, nos locais de crime. Muitas vezes esse esforço não é visto. Então, quando alguém observa o resultado do nosso trabalho, é muito positivo e motivador para todos nós”, explicou em tom de gratidão.





Entenda o caso Emily

O crime que vitimou Emily, uma adolescente de 16 anos que estava grávida, causou comoção nacional. A jovem foi assassinada e teve o bebê arrancado do ventre ainda com vida. A principal suspeita, que confessou o crime, foi identificada após entrar em uma unidade de saúde com a criança nos braços, alegando ser a mãe. A incoerência da narrativa levou os profissionais de saúde a acionar a polícia, que deu início à investigação.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT