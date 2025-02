Mapa revoga exigência de carimbo com prazo de validade em ovos

A agricultura familiar na Bahia receberá um investimento de aproximadamente R$ 877,5 milhões para ampliar a produção e melhorar as condições de vida no campo. O projeto Parceiros da Mata é uma iniciativa do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do governo do estado, com o objetivo de aumentar a renda dos pequenos produtores, fortalecer a segurança alimentar e ampliar o acesso à água potável e ao saneamento básico.

O estado baiano é um dos principais polos do agronegócio no Brasil, com destaque para a produção de grãos, frutas e pecuária. Até o terceiro trimestre de 2024, o setor agropecuário foi responsável por 23,5% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual. No entanto, a baixa produtividade, a degradação ambiental e a dificuldade no acesso a serviços técnicos ainda representam desafios para milhares de agricultores familiares.

Para viabilizar o projeto, o BID concederá um financiamento de R$ 585 milhões, enquanto o FIDA contribuirá com R$ 105,3 milhões. Já o governo da Bahia investirá R$ 187,2 milhões na iniciativa. O programa atenderá cerca de 352 mil agricultores familiares na Mata Atlântica baiana, região que concentra grande parte da produção de alimentos voltados ao abastecimento interno.

Além de impulsionar a produção rural, o Parceiros da Mata terá foco especial na inclusão social, priorizando mulheres, jovens e comunidades tradicionais. Metade dos beneficiários serão famílias chefiadas por mulheres, fortalecendo a participação feminina no setor agropecuário.

Com a implementação do projeto, espera-se uma melhora significativa na qualidade de vida da população rural, ao mesmo tempo em que se promove o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental na região.

Fonte: Pensar Agro