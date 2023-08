Por Rafael Sodré de Aragão*

O Hospital do Câncer de Mato Grosso, referência no tratamento oncológico na região, está passando por uma série de transformações significativas para aprimorar ainda mais o cuidado e segurança de seus pacientes. Com um foco inabalável na qualidade dos serviços médicos e no conforto dos pacientes, a instituição está realizando uma extensa gama de obras e melhorias técnicas.

Entre as melhorias em destaque está a modernização dos equipamentos médicos, como monitores, carros de anestesia e macas entre outros recursos adquiridos. Essas atualizações permitem, não apenas, um atendimento mais eficaz, mas também garantem que os pacientes recebam tratamentos com tecnologia de ponta, resultando em diagnósticos mais precisos e terapias mais direcionadas.

Uma reforma abrangente no centro cirúrgico, recentemente inaugurado, visou criar um ambiente ainda mais esterilizado e eficiente para procedimentos delicados. Essa iniciativa se alinha com o compromisso do hospital em garantir que cada etapa da jornada do paciente seja conduzida com os mais altos padrões de segurança.

Além disso, o Hospital do Câncer de Mato Grosso está expandindo significativamente sua capacidade, respondendo à crescente demanda por cuidados médicos especializados. A criação de 25 novos leitos de clínica médica, incluindo 8 leitos de isolamento, reflete o comprometimento em oferecer espaços de recuperação adequados e isolados quando necessário.

A ampliação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) também é parte integrante do projeto de expansão. Essa iniciativa não apenas aumentará a capacidade de atendimento em situações críticas, mas também garantirá que os pacientes em estado grave recebam a atenção e os recursos necessários para maximizar suas chances de recuperação.

É importante ressaltar que essas obras e melhorias são apenas o começo. O Hospital do Câncer de Mato Grosso está comprometido com o contínuo aprimoramento de suas instalações e serviços, com perspectivas de mais projetos no futuro. A busca incessante por oferecer um ambiente seguro, acolhedor e tecnologicamente avançado para pacientes e suas famílias permanece no centro das ações da instituição.

Em um cenário em que o tratamento do câncer demanda precisão, dedicação e abordagem holística, o Hospital do Câncer de Mato Grosso está liderando o caminho ao priorizar o cuidado e a segurança do paciente, garantindo que cada indivíduo receba o tratamento que merece em sua jornada de cura.

*Rafael Sodré de Aragão (CRM 6990/MT RQE 2794 RQE 5138) Diretor Técnico e Cirurgião Oncológico do Hospital de Câncer de MT MD-MSc