Maratona de Negócios Criativos está com inscrições abertas

Durante uso da Tribuna, na Sessão Ordinária desta quarta-feira (16), o deputado estadual Dilmar Dal Bosco (UB), enalteceu os desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, através da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, pela aprovação do Projeto de Lei 873, de 2022, que cria o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, com função cumulativa de escrivães, Juiz de Paz e Tabelião de Notas do Distrito de União do Norte, em Peixoto de Azevedo.

Deputado Dilmar explicou que a solicitação é demanda antiga daquela comunidade, que tem que se deslocar a sede do município para decorrer as demandas que envolvem cartório. “Uma luta da população do Distrito de União do Norte, através da Vereadora Eliege Krull, algo que estávamos buscando há tempos, e conseguimos provar que existe viabilidade econômica da vinda deste Cartório para o Distrito de União do Norte, recebendo parecer favorável, onde os desembargadores entenderam”, disse Dilmar.

Ainda sobre, Dilmar salientou que participou de diversas reuniões com o desembargador José Zuquim para que o sonho do cartório no Distrito União do Norte fosse realizado. “Eu participei de várias reuniões com o Corregedor, que colocou como prioridade a criação deste cartório, então hoje, nós aprovamos em segunda votação, por isso que eu exalto e quero agradecer a presidente do TJ, que foi relatora, a todos os desembargadores e ao Corregedor, José Zuquim, e agora, nós aprovamos a criação”, explicou Dilmar.

Dilmar também desabafou que o projeto chegou para aprovação durante a eleição, no mês de agosto e que ele optou por votar agora. “Na eleição eu não quis usar, que estava aqui esse Projeto, deu entrada em agosto de 2022. Eu fui difamado por comentar sobre a criação deste cartório por adversários políticos, que perderam a eleição, coronéis daquela região, mas aí está a prova. Aprovamos em segunda votação e agora, com toda certeza, iremos para o sonho de ver este cartório instalado no Distrito de União do Norte”, finalizou Dilmar.

Fonte: Política