Maratona de Negócios Criativos voltada para artes cênicas começa nesta segunda (21)

Com o objetivo de somar esforços e estratégias para conservar o bioma Pantanal, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) participou, entre os dias 16 e 18 de agosto, do evento Pontes Pantaneiras, realizado em Campo Grande (MS).

“Levamos algumas iniciativas positivas que a Sema tem realizado para o Pantanal e pudemos articular esforços e fortalecer ações que promovam interesses em comum, além de conhecer tantas iniciativas e experiências importantes. A sinergia é imprescindível para o desenvolvimento justo do Pantanal”, pontua a superintendente de Mudanças Climáticas e Biodiversidade da Sema, Sanny Saggin.

Entre as ações, a Sema mostrou como é feito o resgate e atendimento dos animais silvestres em clínicas conveniadas contratadas pela Secretaria, destacou o combate aos incêndios florestais, o projeto de construção do novo Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) com hospital veterinário especializado e recintos, além no monitoramento de fauna realizado na Estrada Parque Transpantaneira.

A superintendente participou da mesa-redonda “Apresentação de iniciativas: áreas protegidas do Pantanal”, junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Reserva da Biosfera do Pantanal e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

Também participaram do evento a coordenadora de Conservação e Restauração de Ecossistema, Mirella Soares, e o analista de meio ambiente, Alexandre Ebert.

Pontes Pantaneiras

O maior evento de conservação do Pantanal reuniu autoridades, especialistas, pesquisadores, instituições e representantes da sociedade civil que entendem com profundidade o Pantanal. O objetivo foi discutir soluções e possibilidades para um futuro sustentável no Pantanal, com ênfase em casos bem-sucedidos de valorização da cultura, conservação da biodiversidade e desenvolvimento do bioma.