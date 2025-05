Maratona tecnológica inicia nesta sexta-feira (16) em Tangará da Serra

Referência nas ações de combate aos incêndios florestais, o estado de Mato Grosso será sede do Forest Fire – Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais, que acontecerá entre os dias 16 e 18 de junho, em Cuiabá. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no site www.forestfire.com.br.

Organizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), com apoio do Governo do Estado, o evento é pioneiro no segmento e reunirá especialistas de dez países para debater a importância da gestão integrada de incêndios florestais na preservação dos ecossistemas e na proteção das comunidades.

A programação conta com representantes e palestrantes de Portugal, Estados Unidos, Canadá, México, Nova Zelândia, Espanha, Chile, Irlanda e França, além do Brasil. Essa participação internacional reforça a relevância do congresso como espaço estratégico para o intercâmbio de conhecimentos, fortalecimento de redes de cooperação interinstitucional e alinhamento de boas práticas em escala global.

O congresso contará ainda com a participação de especialistas, pesquisadores, acadêmicos, bombeiros militares e civis, brigadistas florestais, gestores ambientais, produtores rurais e entidades do agronegócio, além de profissionais de diversas áreas envolvidas com o manejo, gestão e combate a incêndios florestais de todo o mundo.

De acordo com o comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra, o congresso representa um marco significativo para a consolidação da cooperação internacional e o aprimoramento das estratégias de prevenção e combate aos incêndios florestais, cujos impactos transcendem fronteiras e comprometem a integridade de diversos biomas.

“Esse evento é uma grande oportunidade para trocarmos experiências, conhecermos tecnologias de ponta e aperfeiçoarmos nossas práticas operacionais. Mato Grosso tem se destacado no enfrentamento aos incêndios florestais e sediar um congresso dessa magnitude reforça o nosso compromisso com a sustentabilidade e a proteção ambiental”, destacou o coronel Glêdson.

Ainda segundo o comandante, é de extrema importância o envolvimento de diversos segmentos da sociedade no congresso, visto que, durante o período de estiagem, a atenção da opinião pública se volta para Mato Grosso, sobretudo, para os biomas Pantanal, Amazônia e Cerrado, que compõem o território estadual.

Em especial, o bioma Pantanal devido à sua elevada vulnerabilidade aos incêndios florestais e a importância de sua biodiversidade, reconhecida internacionalmente como um patrimônio natural de valor inestimável.

“No Pantanal, conseguimos extinguir cerca de 90% dos focos de incêndio no ano passado graças à atuação rápida e eficiente do Corpo de Bombeiros Militar e das equipes que estavam em campo. Tivemos uma redução significativa da área queimada, em torno de 50% em comparação a 2020, mesmo com as previsões climáticas do ano passado sendo mais desfavoráveis. Isso demonstra a efetividade das estratégias interinstitucionais adotadas e são essas ações que queremos compartilhar e aperfeiçoar”, afirmou o coronel Glêdson.

Programação

Durante os três dias do Forest Fire – Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais, os participantes terão acesso a uma programação diversificada, que inclui 20 palestras ministradas por autoridades internacionais, além de minicursos, apresentação de trabalhos acadêmicos, workshops práticos e painéis de discussão.

Entre os temas abordados estão a gestão de incêndios florestais em diferentes países, a coordenação de operações aéreas e terrestres, estudos de caso, monitoramento do fogo, análise de condições climáticas, entre outros tópicos relevantes para o setor.

O evento contará ainda com uma feira tecnológica, que reunirá 18 empresas expositoras, apresentando soluções e equipamentos inovadores voltados à preservação ambiental, prevenção, monitoramento e combate aos incêndios florestais. A programação completa está disponível no site: www.forestfire.com.br.

Patrocínio

O Forest Fire – Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais conta com o patrocínio da empresa multinacional Forest Fire, a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja MT), a Aero Agrícola Rondon, Fórum Agro e a Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa).

Serviço

Evento: ForestFire – Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais

Data: 16 a 18 de junho das 8h às 18h

Local: Centro de Eventos do Pantanal – Cuiabá (MT)

Inscrições: www.forestfire.com.br

Fonte: Governo MT – MT