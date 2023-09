Marco Temporal deve ser votado em duas semanas no Senado, prevê Jayme Campos

O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea) promove, a partir desta terça-feira (12.09), três dias de capacitação a cerca de 150 profissionais que atuam no órgão certificador da sanidade animal do Estado. O treinamento será realizado no auditório da Receita Federal, em Cuiabá.

A capacitação ocorre nos períodos matutino e vespertino, e contará com 25 palestras técnicas que visam o aprimoramento dos conhecimentos dos médicos veterinários, na área de sanidade animal.

A palestra de abertura abordará a “Educação Sanitária: Ferramenta indispensável da Defesa Agropecuária”, com a especialista em educação sanitária do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Terezinha Cléa Signorini. Em seguida, a consultora nacional de nutrição de bovinos de corte e médica veterinária Daniele Chefer falará sobre o assunto ‘Bem-estar animal’.

A “Experiência do Espírito Santo no enfrentamento da influenza aviária” será tema da palestra do coordenador de Sanidade Avícola do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF-ES), Leandro Marinho. Depois, o pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Suínos e Aves, Luizinho Caron, abordará “Biosseguridade em criações comerciais de aves e suínos”.

A programação segue com Fernando Ferreira, professor titular da Universidade de São Paulo (USP), que irá falar sobre a “Situação da influenza aviária em aves do Brasil e os critérios para a vigilância adotados pelo serviço veterinário oficial”. Depois dele, a médica veterinária e fiscal do Indea Daniella Schettino vai apresentar “Os modelos epidemiológicos para informar o desenho e avaliação de planos oficiais para vigilância baseada em riscos de febres hemorrágicas dos suínos”.

O ciclo de palestras do primeiro dia encerra com Marcelo Luiz Barros, fiscal do Indea, que abordará a “Análise retrospectiva de benefício-custo do controle de brucelose bovina em Mato Grosso: 2003 a 2014”.

Confira abaixo a programação para o segundo e terceiro dia de capacitação.

Quarta-feira (13):