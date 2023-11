Marcus Brito sugere criação de Procon da Câmara Municipal

06/11/2023

Vereador propõe instituição da Comenda Padre Firmo

O vereador Rodrigo de Arruda e Sá (Cidadania) propôs a instituição do Título Honorífico Comenda Firmo Pinto Duarte Filho “Padre Firmo”, destinado a homenagear personalidades por relevantes feitos religiosos, sociais e educacionais, no âmbito do município de Cuiabá. O projeto de resolução 18/2023 foi apresentado no dia 30 de outubro.

Os homenageados também devem cumprir os requisitos previstos na Resolução nº 002, de 15 de março de 2012, como ter idoneidade moral e prestação de relevantes serviços ao município.

“Padre Firmo foi o pioneiro da famosa missa das quartas-feiras no ginásio do Colégio Salesiano São Gonçalo. Dedicado em sua caminhada pela fé, ele iniciou o evento “Vinde Vede”, onde acabou por falecer horas depois quando pregava alegre para aquela multidão fervorosa debaixo de 40 graus, no último dia do retiro. Considerado como o maior encontro de orações da igreja Católica no Estado, o “Vinde Vede”, tradicionalmente realizado no período de Carnaval, já reuniu no estádio Governador José Fragelli, o Verdão, mais de 30 mil pessoas”, justificou o vereador.

Filho caçula de Maria Dimpina, Padre Firmo herdou da mãe o gosto pela literatura e cultura mato-grossense. Do município de Cáceres, enquanto morou em Cuiabá, sua infância e adolescência foi na região do Campo de Ourique, onde hoje está localizado o Centro Geodésico da América do Sul.

Ordenou-se sacerdote em 08 de dezembro de 1955, sendo o último padre ordenado por Dom Aquino Corrêa. Entre os anos de 1974 e 1983, ele foi diretor da Comunidade Salesiana em Barra do Garças. Neste período, implementou um projeto primado por uma nova e dinâmica pedagogia especialmente voltada para as comunidades indígenas missionadas em Sangradouro, Merure e São Marcos.

Com o tempo, assumiu a direção espiritual do movimento católico intitulado “Renovação Carismática Católica”, junto à Arquidiocese de Cuiabá, assim como também dirigiu espiritualmente o movimento de “Cursilhos de Cristandade de Cuiabá” e atuou também como diretor da Missão Salesiana em Mato Grosso.

Membro da Academia Mato-grossense de Letras (AML), onde tomou posse em 08 de dezembro de 1997, escreveu também o livro “Mulher – a Intercessora”, dentre outros textos inéditos.

