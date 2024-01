Maria da Fé sedia o Azeitech 2024, em Minas Gerais

A cidade de Maria da Fé (430 km da capital Belo Horizonte), em Minas Gerais, sediará, na próxima sexta-feira (02.02), o evento Azeitech, focado em inovações no setor de olivicultura. O evento acontecerá no Campo Experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) e integrará o 19º Dia de Campo de Olivicultura e a 9ª Mostra Tecnológica.

Durante o Azeitech, a Epamig apresentará novos equipamentos para a agroindústria de azeite, destacando-se uma máquina extratora com capacidade aprimorada. Este avanço representa um marco para a olivicultura na região, potencializando a produção e a qualidade do azeite mineiro.

A programação do evento é aberta ao público, sem necessidade de inscrições prévias, começando às 8h. Além da exibição dos equipamentos, haverá troca de experiências e conhecimentos sobre as técnicas e processos no cultivo de oliveiras e produção de azeite.

Os investimentos para modernização dos equipamentos, que totalizam cerca de R$ 2 milhões, foram disponibilizados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede) através da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

