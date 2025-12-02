JUSTIÇA
Marina Martynhychen ministrará aula de Direito Constitucional em encontro presencial do mestrado
Nesta quinta e sexta-feira (4 e 5 de dezembro), magistrados(as) do Poder Judiciário de Mato Grosso participarão de aula presencial do “Mestrado em Direito – Área de Concentração: Direitos Fundamentais e Democracia”, ofertado pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) em parceria com o Complexo de Ensino Superior do Brasil LTDA – Unibrasil.
A atividade pedagógica será ministrada pela advogada e professora Marina Michel de Macedo Martynhychen, que é doutora em Direito Financeiro pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito de Estado pela Universidade Federal do Paraná. As aulas ocorrerão na sede da Esmagis (Anexo Des. Atahide Monteiro da Silva, s/nº, no Centro Político Administrativo, em Cuiabá), em dois turnos nos dois dias: das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Segundo o coordenador do projeto do mestrado, juiz de Direito e professor pós-doutor Antônio Veloso Peleja Júnior, as atividades presenciais do curso de mestrado integram a dinâmica formativa do programa e constituem momentos fundamentais de interação acadêmica e de aprofundamento teórico-prático. Segundo ele, esses encontros possibilitam o diálogo direto entre docentes e discentes, a troca de experiências profissionais e a consolidação dos conteúdos trabalhados na modalidade remota.
Encontros
Ao todo, serão promovidos quatro encontros presenciais, referentes aos componentes curriculares “Eletiva I” e “Eletiva II”, nos seguintes períodos:
04 e 05-12-2025
Profª. Marina Michel de Macedo Martynychen – Tópicos Especiais de Direito Constitucional
05 e 06-02-2026
Prof. Bruno Meneses Lorenzetto – Instituições, Democracia e Processos Decisórios
05 e 06-03-2026
Prof. Octavio Campos Fischer – Instituições, Democracia e Processos Decisórios
19 e 20-03-2026
Profª. Adriana da Costa Ricardo Schier – Tópicos Especiais de Direito Constitucional
Participam do mestrado os seguintes magistrados(as):
· Alexandre Meinberg Geroy (Barra do Garças)
· Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni (Rondonópolis)
· Ana Graziela Vaz de Campos Alves Correa (Cuiabá)
· Anderson Fernandes Vieira (Alto Taquari)
· Arom Olímpio Pereira (Barra do Bugres)
· Cássio Leite de Barros Neto (Nova Mutum)
· Célia Regina Vidotti (Cuiabá)
· Christiane da Costa Marques Neves (Cuiabá)
· Conrado Machado Simão (Lucas do Rio Verde)
· Fernando Kendi Ishikawa (Mirassol D´Oeste)
· Flávio Maldonado de Barros (Cuiabá)
· José Eduardo Mariano (Cuiabá)
· Luciene Kelly Mariano (Cuiabá)
· Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro (Cuiabá)
· Milene Aparecida Pereira Beltramini (Rondonópolis)
· Pedro Flory Diniz Nogueira (Jaciara)
· Suzana Guimarães Ribeiro (Cuiabá)
· Tiago Souza Nogueira de Abreu (Cuiabá)
· Vagner Dupim Dias (Juína)
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (65) 3617-3844 / 99943-1576.
Ceaf promove capacitação em técnicas de inteligência em fontes abertas
Fonte: Ministério Público MT – MT
Ceaf promove capacitação em técnicas de inteligência aberta
O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) promove, até sexta-feira (5), a Capacitação em Técnicas de Open Source Intelligence (OSINT) e Investigação em Ambiente Virtual, na sede das Promotorias de Justiça de Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá). O curso é voltado para 50 agentes policiais do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco), força-tarefa permanente composta pelo Ministério Público, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Sistema Socioeducativo.A capacitação é promovida em parceria com a unidade desconcentrada do Gaeco em Rondonópolis, sob a coordenação do promotor de Justiça José Vicente Gonçalves de Souza, e com a Diretoria da Agência Central de Inteligência (Daci) da Polícia Militar de Mato Grosso, representada pelo diretor Cel. Siziéboro Elvis de Oliveira Barbosa e pelo chefe da agência regional de inteligência da PM em Rondonópolis, major PM Heryk Henryk de Deus. O instrutor é o analista de inteligência Wallace Silva Bismark. O objetivo da formação é aprimorar a atuação investigativa, garantindo a coleta, análise e validação de dados de fontes abertas com segurança e conformidade legal, fortalecendo a produção de provas e a prevenção e repressão de ilícitos.Desenvolvida para capacitar os participantes no uso estratégico e seguro de informações digitais, a formação combina teoria e prática. Segundo o coordenador do Ceaf, procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, “os participantes estarão aptos a empregar metodologias e ferramentas de inteligência digital de forma eficaz, potencializando resultados e elevando o nível de excelência das investigações conduzidas no âmbito institucional”.
Fonte: Ministério Público MT – MT
