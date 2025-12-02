Marina Martynhychen ministrará aula de Direito Constitucional em encontro presencial do mestrado

Nesta quinta e sexta-feira (4 e 5 de dezembro), magistrados(as) do Poder Judiciário de Mato Grosso participarão de aula presencial do “Mestrado em Direito – Área de Concentração: Direitos Fundamentais e Democracia”, ofertado pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) em parceria com o Complexo de Ensino Superior do Brasil LTDA – Unibrasil.

A atividade pedagógica será ministrada pela advogada e professora Marina Michel de Macedo Martynhychen, que é doutora em Direito Financeiro pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito de Estado pela Universidade Federal do Paraná. As aulas ocorrerão na sede da Esmagis (Anexo Des. Atahide Monteiro da Silva, s/nº, no Centro Político Administrativo, em Cuiabá), em dois turnos nos dois dias: das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Segundo o coordenador do projeto do mestrado, juiz de Direito e professor pós-doutor Antônio Veloso Peleja Júnior, as atividades presenciais do curso de mestrado integram a dinâmica formativa do programa e constituem momentos fundamentais de interação acadêmica e de aprofundamento teórico-prático. Segundo ele, esses encontros possibilitam o diálogo direto entre docentes e discentes, a troca de experiências profissionais e a consolidação dos conteúdos trabalhados na modalidade remota.

Encontros

Ao todo, serão promovidos quatro encontros presenciais, referentes aos componentes curriculares “Eletiva I” e “Eletiva II”, nos seguintes períodos:

04 e 05-12-2025

Profª. Marina Michel de Macedo Martynychen – Tópicos Especiais de Direito Constitucional

05 e 06-02-2026

Prof. Bruno Meneses Lorenzetto – Instituições, Democracia e Processos Decisórios

05 e 06-03-2026

Prof. Octavio Campos Fischer – Instituições, Democracia e Processos Decisórios

19 e 20-03-2026

Profª. Adriana da Costa Ricardo Schier – Tópicos Especiais de Direito Constitucional

Participam do mestrado os seguintes magistrados(as):

· Alexandre Meinberg Geroy (Barra do Garças)

· Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni (Rondonópolis)

· Ana Graziela Vaz de Campos Alves Correa (Cuiabá)

· Anderson Fernandes Vieira (Alto Taquari)

· Arom Olímpio Pereira (Barra do Bugres)

· Cássio Leite de Barros Neto (Nova Mutum)

· Célia Regina Vidotti (Cuiabá)

· Christiane da Costa Marques Neves (Cuiabá)

· Conrado Machado Simão (Lucas do Rio Verde)

· Fernando Kendi Ishikawa (Mirassol D´Oeste)

· Flávio Maldonado de Barros (Cuiabá)

· José Eduardo Mariano (Cuiabá)

· Luciene Kelly Mariano (Cuiabá)

· Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro (Cuiabá)

· Milene Aparecida Pereira Beltramini (Rondonópolis)

· Pedro Flory Diniz Nogueira (Jaciara)

· Suzana Guimarães Ribeiro (Cuiabá)

· Tiago Souza Nogueira de Abreu (Cuiabá)

· Vagner Dupim Dias (Juína)

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (65) 3617-3844 / 99943-1576.

