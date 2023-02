Marinha afunda porta-aviões em alto mar

Neste sábado (4), com início previsto para 13h, tem cortejo de carnaval para a garotada no Centro Cultural do Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB RJ). A brincadeira se repetirá no próximo dia 11, no mesmo horário. É uma ação gratuita, voltada para toda a família. “É só chegar e participar. Pode vir fantasiado, pode trazer confete, serpentina. A gente vai ter também para distribuir”, disse à Agência Brasil o coordenador da CCBB Educativo do Rio, Alexandre Diniz. “A ideia é fazer uma grande comemoração de carnaval para as famílias e o público em geral do CCBB”, afirmou.

Segundo o coordenador, o cortejo do centro cultural é diferente de outras celebrações, porque traz informações sobre a origem do carnaval e sua história. “Além de brincar, a família vai poder entender um pouquinho deste movimento e período do ano, curiosidades, histórias. Vai ter muita dança de lundu, maxixe, marchinha de carnaval. E o visitante vai conhecendo um pouquinho de cada ritmo.”

Os educadores estarão uniformizados, mas com adereços de carnaval. O condutor do cortejo estará fantasiado também, integrando-se ao tema. A festa terá duração de uma hora, dividindo-se entre o segundo andar e o térreo do centro cultural. Ao todo, serão tocadas dez marchinhas carnavalescas, por músicos contratados, que são antigos educadores. O carro-chefe é Ô Abre Alas, composta por Chiquinha Gonzaga para a abertura do carnaval carioca de 1900 e que, desde então, se tornou sucesso nos bailes carnavalescos de todos os tempos. “Vai ser uma festa muito gostosa”, avaliou o coordenador.

Férias

Para as férias de fevereiro, a equipe oferece atividades do Ateliê Aberto para toda a família. O Laboratório de Artes, por exemplo, ocorre no térreo do CCBB e oferece ateliê de pintura diferente. No lugar da tinta, luz colorida, e no lugar dos pincéis e telas, objetos, papéis e tecidos. O Laboratório de Artes é o espaço de experimentações estéticas, onde visitantes de todas as idades colocam a “mão na massa” para desenvolver atividades práticas de artes visuais.

As atividades serão aos sábados, domingos e feriados, às 12h e às 16h, com uma hora de duração. Ainda em fevereiro, as oficinas serão realizadas nos dias de semana, às segundas, quartas, quintas e sextas às 11h, 12h, 14h, 15h, 16h e 18h.

A equipe de contadores de histórias escolheu um repertório especial para as crianças, que é a Hora do Conto, dentro do Ateliê Aberto. As histórias levam o público para lugares distantes, para conhecer outras culturas e visões de mundo, acompanhadas, por vezes, de instrumentos musicais e bonecos. A Hora do Conto ocorre aos sábados, domingos e feriados, às 13h e 15h, na sala do CCBB Educativo, no 1º andar.

Aos domingos, o horário das 15h tem interpretação em Libras. No mês de fevereiro, a Hora do Conto será nos dias de semana, às segundas, quartas, quintas e sextas às 13h e 17h, no térreo do CCBB.

Há ainda vivência para crianças de 2 a 3 anos, intitulada Pequeníssimas Mãos, e para a faixa de 3 a 6 anos, o Pequenas Mãos. As atividades de experimentação são realizadas, respectivamente, aos domingos, às 11h, e aos sábados e feriados, no mesmo horário. Há ainda visitas mediadas às exposições em cartaz no CCBB, com duração de uma hora. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente no site do CCBB ou diretamente na bilheteria.

Outra atração é o Livro Vivo, destacando que a leitura compartilhada é um dos primeiros passos na formação de leitores. Educadores fazem a leitura em voz alta de livros afinados com os conteúdos das exposições em cartaz, sendo uma atividade voltada para crianças e suas famílias. O Livro Vivo acontece aos sábados, domingos e feriados, às 10h e às 14h, na Biblioteca do CCBB, no 5º andar.

Eva Klabin

Devido ao sucesso registrado no mês de janeiro, a Casa Museu Eva Klabin decidiu manter em fevereiro a programação gratuita, com atividades educativas para crianças e familiares, e visitas mediadas ao acervo, um um dos mais importantes acervos de arte do país.

Instalada na Lagoa, bairro da zona sul do Rio de Janeiro, a Casa Museu Eva Klabin reúne em exposição permanente um acervo com cerca de duas mil peças, que abrange 50 séculos de história da arte, desde o Egito Antigo ao Impressionismo. O espaço mantém, em fevereiro, a gratuidade nas atividades educativas para crianças e nas visitas mediadas.

A programação de férias para o público infantojuvenil e suas famílias oferece atividades que despertam cada vez mais a preferência do público. O Detetives no Museu, por exemplo, trará novas aventuras para a garotada nos dias 4, 12 e 25 deste mês, enquanto o Arte com bolhas de sabão ocorrerá no domingo (5) e os Pequenos restauradores, no dia 26. Os ingressos têm retirada na bilheteria do museu dez minutos antes de cada atividade.

No dia 11, não haverá atividade educativa. Durante o mês de fevereiro, a casa também oferece gratuidade para as visitas mediadas à sua coleção, de quarta a sexta-feira nos horários de 11h, 14h, 15h, 16h e 17h, e aos sábados e domingos, às 14h, 16h e 17h.